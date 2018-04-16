لحملة الدبلوم أو الثانوية.. طيران ناس يعلن فتح باب التقديم للمضيفين السعوديين

المناطق - الرياض

أعلن طيران ناس عن فتح باب التقديم في الملاحة الجوية للسعوديين (المضيفين الجويين) لحملة الدبلوم أو الثانوية كحد أدنى.

وجاءت شروط التقديم على النحو التالي:

– أن يكون العمر من 21 إلى 30 سنة.

– أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الدبلوم أو الثانوية كحد أدنى.

– يفضل من لديه خبرة في الطيران أو خدمات الطيران.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– أن لا يقل الطول عن (168) سم.

– أن يتناسب الطول مع الوزن.

– أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

وأشارت إلى أن التقديم حضورياً من الأحد القادم 1439/8/6هـ (الموافق 2018/4/22م) حتى الأربعاء 1439/8/9هـ (الموافق 2018/4/25م) (من 11 صباحاً حتى 3 ظهراً) بالمواقع التالية:

– الرياض: مجمع اديكس (للإطلاع على الخريطة إضغط هنا)

– جدة: مجمع صاري (للإطلاع على الخريطة إضغط هنا)

– الدمام: قرية عماد (للإطلاع على الخريطة إضغط هنا)

ملاحظات هامة حول التقديم:

– التواريخ المحددة أعلاه لجمع المستندات فقط.

– سيتم تحديد المتقدمين الذين تم اختيارهم مسبقاً للأختبار اليدوي والمقابلة.

– يجب الحضور بلباس رسمي أو بدلة رسمية فقط.

– سيُطلب منك ترك بطاقة الهوية عند الدخول إلى المجمع، يرجى سؤال موظف الاستقبال ليقودك إلى مكتب (خدمات الطيران).

تفاصيل أكثر