لحملة الدبلوم أو الثانوية.. طيران ناس يعلن فتح باب التقديم للمضيفين السعوديين

أعلن طيران ناس عن فتح باب التقديم في الملاحة الجوية للسعوديين (المضيفين الجويين) لحملة الدبلوم أو الثانوية كحد أدنى.
وجاءت شروط التقديم على النحو التالي:
– أن يكون العمر من 21 إلى 30 سنة.
– أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الدبلوم أو الثانوية كحد أدنى.
– يفضل من لديه خبرة في الطيران أو خدمات الطيران.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– أن لا يقل الطول عن (168) سم.
– أن يتناسب الطول مع الوزن.
– أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.
وأشارت إلى أن التقديم حضورياً من الأحد القادم 1439/8/6هـ (الموافق 2018/4/22م) حتى الأربعاء 1439/8/9هـ (الموافق 2018/4/25م) (من 11 صباحاً حتى 3 ظهراً) بالمواقع التالية:
– الرياض: مجمع اديكس (للإطلاع على الخريطة إضغط هنا)
– جدة: مجمع صاري (للإطلاع على الخريطة إضغط هنا)
– الدمام: قرية عماد (للإطلاع على الخريطة إضغط هنا)
ملاحظات هامة حول التقديم:
– التواريخ المحددة أعلاه لجمع المستندات فقط.
– سيتم تحديد المتقدمين الذين تم اختيارهم مسبقاً للأختبار اليدوي والمقابلة.
– يجب الحضور بلباس رسمي أو بدلة رسمية فقط.
– سيُطلب منك ترك بطاقة الهوية عند الدخول إلى المجمع، يرجى سؤال موظف الاستقبال ليقودك إلى مكتب (خدمات الطيران).
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