محافظ املج يتفقد مركز حراض

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http://almnatiq.net/?p=567181
أملج - فايز السميري:

بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك لتقديم افضل الخدمات للمواطنين وتلمس احتياجاتهم قام محافظ املج زياد بن عبدالحسن البازعي مساء أمس الاحد بزيارة تفقدية لمركز حراض شرق محافظة املج يرافقه وكيل المحافظة مسعود بن مسلم الجهني ورئيس المجلس البلدي باملج اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز بن محمود الجهني اجتمع خلالها برئيس المركز مسعود عويضه الحجوري واطلع خلالها على سير العمل.

الى جانب ذلك التقى “البازعي” بعدد من اهالي القرية بمنزل الشيخ حماد الحبيشي الذين بدورهم رفعوا شكرهم لامير منطقة تبوك على اهتمامه بالمواطن وحرصه على ايصال الخدمات التي تسهم في تنمية القرى والهجر في ظل ماتوليه الحكومة الرشيدة من دعم لامحدود جعلت المواطن ينعم بأمن ورخاء في كل بقعة من ارجاء هذا الوطن الغالي.

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