البدع وضباء وحقل واملج والوجه والقليبة وبداء يعالجون مظاهر التشوه البصري

المناطق - تبوك:

بدأت أمانة منطقة ⁧‫تبوك‬⁩ وبلدياتها التابعة لمعالجة مظاهر التشوه البصري حيث بدأت ‏⁧‫بلديةمحافظة البدع‬⁩ وضمن جهودها لـتحسين المشهد الحضري‬⁩ ، تعالج موقعين للباعة الجائلين وتزيل ٣ صنادق وعشش وحظائر حيوانات مخالفة.

اما بلدية محافظة ضباء‬⁩ وضمن جهودها لـتحسين المشهد الحضري‬⁩ ، تعالج ١٣ موقعاً للباعة الجائلين وتزيل حوشي ماشية و(٣١)من المظلات والهناجر المخالفة.

كذلك ‏⁧‫بلدية محافظة حقل‬⁩ وضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري‬⁩ ، تعالج٣مواقع للباعة الجائلين وتزيل٨صنادق وعشش مخالفة و٢من الهناجر والمظلات المخالفة.

اما ‏‏بلدية محافظة ⁧‫أملج‬⁩ ‬⁩ تعالج (٥٠) موقعاً للباعة الجائلين وتزيل(٨٥) مظلة وهنجراً وحوشاً مخالفاً ، وذلك في إطار أعمالها لمعالجة ⁧‫التشوه البصري‬⁩ والعمل على ⁧‫تحسين المشهد الحضري‬⁩ .

اما ‏⁧‫بلدية مركز القليبة‬⁩ وضمن جهودها لـتحسين لمشهد الحضري‬⁩ ، تزيل(٢٧) مظلة وهنجراً وحوشاً مخالفاً.

‏‏⁧‫‏⁧‫اما بلدية محافظة الوجه‬⁩ وضمن جهودها لـتحسين المشهد الحضري‬⁩ ، تعالج (٧) مواقع للباعة الجائلين وتزيل(٦) مظلات وهناجر مخالفة.

‏‏⁧‫اما بلدية مركز بداء‬⁩ وضمن جهودها لـ ⁧‫تحسين المشهد الحضري‬⁩ ، تعالج موقعين للباعة الجائلين وتزيل(٢٠) مظلة وهنجراً مخالفاً.

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‏⁧‫و‏تأتي جميع هذه الأعمال في الأسبوع الثاني لخطة الـ٦أسابيع التي تنفذها أمانة منطقة ⁧‫تبوك‬⁩ وبلدياتها التابعة لمعالجة مظاهر التشوه البصري.