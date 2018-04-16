البدع وضباء وحقل واملج والوجه والقليبة وبداء يعالجون مظاهر التشوه البصري

بدأت أمانة منطقة تبوك وبلدياتها التابعة لمعالجة مظاهر التشوه البصري حيث بدأت بلديةمحافظة البدع وضمن جهودها لـتحسين المشهد الحضري ، تعالج موقعين للباعة الجائلين وتزيل ٣ صنادق وعشش وحظائر حيوانات مخالفة.
اما بلدية محافظة ضباء وضمن جهودها لـتحسين المشهد الحضري ، تعالج ١٣ موقعاً للباعة الجائلين وتزيل حوشي ماشية و(٣١)من المظلات والهناجر المخالفة.
كذلك بلدية محافظة حقل وضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري ، تعالج٣مواقع للباعة الجائلين وتزيل٨صنادق وعشش مخالفة و٢من الهناجر والمظلات المخالفة.
اما بلدية محافظة أملج تعالج (٥٠) موقعاً للباعة الجائلين وتزيل(٨٥) مظلة وهنجراً وحوشاً مخالفاً ، وذلك في إطار أعمالها لمعالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري .
اما بلدية مركز القليبة وضمن جهودها لـتحسين لمشهد الحضري ، تزيل(٢٧) مظلة وهنجراً وحوشاً مخالفاً.
اما بلدية محافظة الوجه وضمن جهودها لـتحسين المشهد الحضري ، تعالج (٧) مواقع للباعة الجائلين وتزيل(٦) مظلات وهناجر مخالفة.
اما بلدية مركز بداء وضمن جهودها لـ تحسين المشهد الحضري ، تعالج موقعين للباعة الجائلين وتزيل(٢٠) مظلة وهنجراً مخالفاً.
وتأتي جميع هذه الأعمال في الأسبوع الثاني لخطة الـ٦أسابيع التي تنفذها أمانة منطقة تبوك وبلدياتها التابعة لمعالجة مظاهر التشوه البصري.
التعليقات (٠) اضف تعليق