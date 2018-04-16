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“هدف” يعلن عن إيقاف الدعم المالي للمعلمين في هذه الحالة!

“هدف” يعلن عن إيقاف الدعم المالي للمعلمين في هذه الحالة!
http://almnatiq.net/?p=567224
المناطق_الرياض

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية، «هدف»: إن انتقال المعلم المستفيد من برنامج دعم الرواتب إلى مدرسة جديدة في القطاع الخاص يُوقف استفادته من البرنامج، الذي يحصل بموجبه على راتب 5600 ريال لمدة 60 شهرًا وفقًا للأمر الملكي الكريم، على أن تلتزم بها المدرسة بعد ذلك.
وأرجع الصندوق ذلك إلى إيقاف برنامج الدعم تمامًا منذ شهور عدة، على أن يستمر المنضمون إليه حتى اكتمال المدة المحددة بـ5 سنوات.
وأوضح أن المعلم يحصل في البرنامج على راتب 5000 ريال، وبدل نقل 600 ريال، ويُسهم الصندوق بـ50 % من الراتب الأساسي لمدة 60 شهرًا.

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