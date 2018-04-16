“أمير الرياض” يكشف عن أسوأ ما شاهده خلال عمله في 3 إمارات !

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كشف الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض عن ،أسوأ ما شاهده خلال رحلة عمله في 3 إمارات.

وقال إنه طيلة عمله في الإمارات الثلاث وجد منظرًا غير جيد بتكدس العمالة وتجمعاتهم، وبسبب الوعود التي تصل أحيانًا إلى سنة دون الحصول على حقوقهم، ويجد أنه ليس هناك حل مع زملائه إلا بالتجمع وبلادنا لا تقر هذه الأشياء، ويستطيع أن يذهب لإمارة المنطقة.

جاء ذلك خلال رعايته حفل ملتقى الاستقدام والخدمات العمالية والخدمات المساندة، والمعرض المصاحب له في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، والذي يستمر على مدى ثلاثة أيام من 15-17 إبريل الجاري.