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أمير الشرقية يدشن مجمعي الجبر التعليميين في الأحساء الأربعاء

أمير الشرقية يدشن مجمعي الجبر التعليميين في الأحساء الأربعاء
http://almnatiq.net/?p=567231
المناطق_الأحساء
يدشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية وبحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظة الأحساء، والقيادات في وزارة التعليم، الأربعاء المقبل مجمع حمد الجبر التعليمي للبنين، ومجمع نورة الجبر التعليمي للبنات في الأحساء.
وقدم المدير العام للتعليم بالأحساء الأستاذ أحمد بالغنيم في المؤتمر الصحفي الخاص بذلك أمس في مقر المجمع التعليمي للبنين، الشكر والتقدير لأمير المنطقة الشرقية على رعايته لهذا الحفل، والشكر موصول لمحافظ الأحساء، ولمعالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، وكذلك قدم الشكر لمؤسسة الجبر الخيرية التي تبنت مشكورة بناء هذين الصرحين إنشاءً وتجهيزاً لينضما إلى مدارس الأحساء، موضحاً أنه تمت الاستفادة من هذا المبنى مع بداية الفصل الدراسي الثاني.
وأضاف أن محتويات مجمع حمد الجبر التعليمي للبنين: يتسع في طاقته الاستيعابية إلى 1500 طالب، والعدد الفعلي حالياً في الابتدائية 450 طالباً، والمتوسطة 347 طالباً، والثانوية 51 طالباً، وعدد المعلمين 33 معلماً في المرحلة الابتدائية، و24 معلماً في المرحلة المتوسطة، و12 معلماً في المرحلة الثانوية، عدد الفصول 38 فصلا في مختلف المراحل، والمشغول منها 32 فصلا دراسياً، والمساحة الإجمالية 13348 متر مربع، وتتوفر جميع المرافق الرياضية من ساحات خارجية، وفي الدور الثالث 3 صالات رياضية مغلقة للمراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية، بالإضافة إلى مختبرات ومعامل حاسبات آلية ولغات وللكيمياء والأحياء في المراحل المختلفة، بجانب تأثيث الغرف الإدارية بالكامل من مؤسسة الجبر الخيرية.
وفيما يخص مجمع البنات، الطاقة الاستيعابية 1500 طالبة، العدد الحالي للطالبات في المرحلة الابتدائية238 طالبة، وفي المتوسطة 208 طالبات، والثانوية 467 طالبة، وعدد المعلمات في المرحلة الابتدائية 15 معلمة، وفي المتوسطة 15 معلمة، وفي الثانوية 42 معلمة، وفصول المشغولة في المبنى 14 فصلاً في الابتدائي، و10 فصول في المرحلة المتوسطة، و15 فصلاً في المرحلة الثانوية.
وقدم المدير العام للتعليم في الأحساء، الشكر والتقدير لسعادة الأستاذ عبداللطيف الجبر ولأسرة الجبر، الذي بذل الكثير منذ أن كانت فكرة حتى تحول إلى مشروع والاستفادة منه.

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