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الرئيس الفرنسي يدافع عن الحجاب..”أحترم كل امرأة ترتديه”

الرئيس الفرنسي يدافع عن الحجاب..”أحترم كل امرأة ترتديه”
French President Emmanuel Macron listens to speeches during the traditional New Year ceremony at the Cour de Cassation, France's highest judicial court, at the Paris courthouse in Paris, January 15, 2018. REUTERS/Francois Mori/Pool
http://almnatiq.net/?p=567236
المناطق_وكالات

في الوقت التي تشهد فيه أوروبا عامة، وفرنسا خاصة جدلاً متزايداً حول الحجاب والبوركيني، والنقاب، والهجرة، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون ، إلى وجوب احترام الحريات الدينية في بلاده، للحفاظ على وحدة المجتمع، مشيراً إلى أنه يحترم كل إمرأة ترتدي الحجاب.

وفجر الرئيس الفرنسي الآتي من حزب “وسطي” يميل إلى اليمين، مفاجأة خلال لقاء صحفي مساء الأحد بإعلانه أنه لا يؤيد حظر الحجاب في فرنسا.

ورداً على سؤال حول ارتداء الحجاب، قال ماكرون: أحترم كل امرأة ترتدي #الحجاب ، وعلى الفرنسيين احترام ذلك، لست من مؤيدي حظر الحجاب

كما أوضح ماكرون في لقاء مع صحفيين من قناة بي إف أم، وموقع ميديا بارت، مساء الأحد، أنّ الدين الإسلامي بدأ ينتشر في فرنسا بكثرة عقب موجات الهجرة التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة. وأضاف قائلاً: اليوم يتراوح عدد المواطنين الفرنسيين المسلمين بين 4.5 إلى 6 ملايين شخص، فالدين الإسلامي يعتبر جديدا بالنسبة لفرنسا، والكثير من مواطنينا يخافون من الإسلام وأنا أقول لهم، بأنه يجب احترام حرية المعتقد لكي نبقى موحدين

إلى ذلك، أشار أن الخوف من الإسلام ناجم عن تعاظم التيارات الراديكالية والمتطرفة، مبيناً أنّ الإسلام الحقيقي لا يعني التطرف.

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