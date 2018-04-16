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بوتين يحذر الغرب: «فوضى» عالمية لو ضربتم سوريا مجدداً

بوتين يحذر الغرب: «فوضى» عالمية لو ضربتم سوريا مجدداً
http://almnatiq.net/?p=567242
المناطق_وكالات

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من فوضى في العلاقات الدولية إذا تعرضت سوريا لمزيد من الضربات الغربية، بينما استعدت واشنطن لتصعيد الضغط على روسيا بعقوبات اقتصادية جديدة.

وذكر بيان للكرملين أن بوتين اتفق مع نظيره الإيراني حسن روحاني في اتصال هاتفي على أن الضربات الغربية أضرت بفرص التوصل إلى حل سياسي للصراع السوري المستمر منذ سبعة أعوام.

وجاء في البيان أكد فلاديمير بوتن، على وجه الخصوص، أنه إذا استمرت هذه الأعمال التي تمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة فإنها ستؤدي حتما إلى فوضى في العلاقات الدولية.

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