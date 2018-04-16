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بلاغ مواطن يقود لضبط سارقي المجمع التجاري بالرياض

بلاغ مواطن يقود لضبط سارقي المجمع التجاري بالرياض
http://almnatiq.net/?p=567247
المناطق_الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه استكمالا لجهود الأجهز الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة ومنع انتشارها وضبط مرتكبيها  وعلى ضوء ما ورد لمركز شرطة الصحافة ببلاغ مواطن عن مشاهدته لأشخاص يقومون بالسرقة من مجمع تجاري تحت الإنشاء شمال العاصمة الرياض والهرب على متن مركبة نقل من نوع تويوتا .

وباتخاذ جملة من الإجراءات الميدانية وفقًا لما توفر من معلومات فقد تمكنت إدارة دوريات الأمن بالمنطقة من كشف هوية المتهمين والقبض عليهم في كمين محكم ( خمسة باكستانيين / جلهم في العقد الثالث من العمر ) وعثر بحوزتهم على جزءُُ من المسروقات عبارة عن قواطع كهربائية وملحقاتها.

جرى إيقافهم وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية.

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