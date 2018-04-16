بلاغ مواطن يقود لضبط سارقي المجمع التجاري بالرياض

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه استكمالا لجهود الأجهز الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة ومنع انتشارها وضبط مرتكبيها وعلى ضوء ما ورد لمركز شرطة الصحافة ببلاغ مواطن عن مشاهدته لأشخاص يقومون بالسرقة من مجمع تجاري تحت الإنشاء شمال العاصمة الرياض والهرب على متن مركبة نقل من نوع تويوتا .

وباتخاذ جملة من الإجراءات الميدانية وفقًا لما توفر من معلومات فقد تمكنت إدارة دوريات الأمن بالمنطقة من كشف هوية المتهمين والقبض عليهم في كمين محكم ( خمسة باكستانيين / جلهم في العقد الثالث من العمر ) وعثر بحوزتهم على جزءُُ من المسروقات عبارة عن قواطع كهربائية وملحقاتها.

جرى إيقافهم وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية.