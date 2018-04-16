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” التحلية” و”مجلس الغرف” يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير المحتوى المحلي الصناعي

” التحلية” و”مجلس الغرف” يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير المحتوى المحلي الصناعي
http://almnatiq.net/?p=567304
الدمام - فهد المريخي

وقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية، بهدف تعزيز مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وجعله أكثر نشاطا وتنافسية، حيث تسعى المؤسسة لتطوير مساهمتها عن طريق إحداث نقلة نوعية في المحتوى المحلي وتشجيع الصناعات الوطنية، وذلك بالاستفادة مما يُتيحه المجلس الذي يمثل منصة فاعلة لتعظيم مساهمة قطاع الأعمال في التنمية الاقتصادية.

وقع مذكرة التفاهم كل من معالي محافظ المؤسسة المهندس علي بن عبد الرحمن الحازمي، ورئيس مجلس الغرف السعودية الأستاذ أحمد بن سليمان الراجحي، وذلك بالمقر الرئيس للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في الرياض.

ونصت المذكرة على تجسير الخبرات بين الجانبين وتبادل المعلومات المرتبطة بالمشاريع الصناعية والفرص الاستثمارية، وتحفيز القطاع الخاص برفع معدل استثماراته في النشاط الصناعي، وتبني المبادرات التي توفر نموذجاً مشتركاً لتعزيز المحتوى المحلي وتوفير فرص عمل للشباب السعودي. إضافة إلى تحفيز قدرات هذا القطاع وتعظيم مساهمته في القيمة المضافة الاجمالية، عن طريق تنظيم ورش العمل واقامة المنتديات والبرامج ذات الصلة بزيادة المحتوى، وبناء شراكات استراتيجية تُحقق أهداف رؤية المملكة 2030م.

من جانبه، عبر معالي محافظ المؤسسة عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة مؤكداً أن اهتمامهم الكبير بتطوير المحتوى المحلي خاصة في ظل الفرص الاستثمارية الضخمة المُتاحة من قبل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والتي سيتم وضعها على منصة مجلس الغرف السعودية للترويج لها واطلاق المشاريع والمبادرات الخاصة بها، مشيراً إلى أهميتها في تنويع الاقتصاد الوطني، ودورها التنموي الفاعل في تحقيق نتائج إيجابية تصب –مستقبلاً- في صالح الميزان التجاري للمملكة بمشيئة الله.

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