اختتام فعاليات ملتقى “أثر” الشبابي بتعاوني العقيق

المناطق-الباحة

اختتمت فعاليات ملتقى أثر الشبابي الذي نظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة العقيق، بحضور محافظ محافظة العقيق غلاب بن غالب ابو خشيم.

وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من القران الكريم، تلاه عرض مرئي يحكي فعاليات الملتقى الذي أستمر لمدة تسعة أسابيع, شارك فيه أكثر من 30 طالباً بالمرحلة الثانوية.

بعد ذلك ألقى مدير عام فرع الشؤون الإسلامية بالباحة الدكتور مطلق بن بجاد آل سعد نوه فيها بما شاهده من فعاليات متنوعة ومن نتائج ومعطيات للمشاركين في هذا الملتقى الذي كان محل إعجاب وتقدير الجميع‪,‬ مشيداً بالملتقى من حيث انتقاء النوعية العلمية والبرامج التدريبية وتحديد الهدف بأن يكون التسجيل لفئة عمرية محدده.

بعدها ألقيت كلمة ضيوف الحفل ألقاها نيابة عنهم علي بن عوضه مديس شكر فيها اللجان العاملة والداعمين والمتطوعين من الشباب الذين أسهموا في إنجاح فعاليات الملتقى، منوهاُ بالدور الذي يقوم به مكتب تعاوني العقيق، مباركاً في الجهود التي بُذلت لإقامة مثل هذه الملتقيات‪.‬

وفي ختام الحفل تم تكريم الداعمين للملتقى والإدارات الحكومية والمؤسسات الأهلية واللجان المشاركة، واللجنة المنظمة للملتقى، فيما أعلنت السحوبات على الجوائز والهدايا المقدمة‪.