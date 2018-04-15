نادي الجوف يزور مهرجان التمور الخامس

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استقبل رئيس بلدية دومة الجندل المهندس فهد بن عبدالرحمن المغرق ؛ رئيس مجلس إدارة نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة الأستاذ عبد الله بن مصلح المريح و بمعيته مدير النادي و عددٌ من المدربين و المشرفين و العاملين بالنادي ، بالإضافة إلى عددٍ من اللاعبين أثناء زيارة وفد النادي إلى مهرجان التمور الخامس و الذي يقام بمدينة التمور بمحافظة دومة الجندل .

هذا و تجول الوفد داخل صالات العرض و الاطلاع على انتاج المزارعين و العارضين من التمور و مشتقاتها ، و قد قام عددً من العارضين بتقديم الهدايا الخاصة من انتاج مزارعهم دعمًا منهم لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة ، كما قام الوفد بزيارة لأجنحة الجهات الحكومية و المؤسسات الأهلية المشاركة في المهرجان و التجول داخل أقسام الأسر المنتجة .

هذا و قام اللاعبون و على هامش زيارتهم للمهرجان بتنفيذ لعبة البوتشي لذوي الإعاقة الذهنية و التعريف بها و بأنظمتها للجمهور ، كما شاركوا بعددٍ من البرامج و الفعاليات و العروض الترفيهية المصاحبة للمهرجان .

هذا و قدم رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ عبد الله بن مصلح المريح شكره و تقديره للمهندس المغرق على دعوته الكريمة للفريق و ما وجدوه من حسن الضيافة و حفاوة الاستقبال ؛ غير المستغربة من أهالي الجوف ، و مثمنًا في الوقت ذاته تقديمه هدايا عبارةٍ عن قسائم شرائية لكافة اللاعبين ، و قدم المريح شكره لكافة اللجان العاملة و المتعاونة و إلى المزارعين و العارضين على حفاوتهم وحسن ضيافتهم .