احدث الأخبار

تدريب 6 آلاف طالب على الاختبارات التحصيلية بتعليم عسير
منطقة عسير
 أمير عسير يطلع على التحضيرات النهائية لحفل تدشين أوقاف جامعة الملك خالد
منطقة عسير
 نشاط تعليم عسير يكرم ” حاضر “
منطقة عسير
 أكثر من 857 ألف مستفيد من خدمات 17 مستشفى خلال 3 أشهر في المنطقة الشرقية
المنطقة الشرقية
 الأمير أحمـد بن فهـد يرعى حفل التخرج الثالث عشر بكلية المجتمع بالدمام غدًا
المنطقة الشرقية
 نادي الجوف يزور مهرجان التمور الخامس
منطقة الجوف
 اختتام فعاليات ملتقى “أثر” الشبابي بتعاوني العقيق
منطقة الباحة
 ” التحلية” و”مجلس الغرف” يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير المحتوى المحلي الصناعي
المنطقة الشرقية
 البروفيسور فاسيليف يتحدث عن سياسة روسيا في الشرق الأوسط من 1917م إلى 2017م
منطقة الرياض
 قرقاش عن أمير قطر: غياب الحكمة مستمر ومعه العزلة.. ولن يعوضه الإعلام والولاءات المشتراة
أبرز المواد
 اجتماع طارئ لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول هجوم النظام السوري
أبرز المواد
 تحرير مواقع جديدة في محافظة البيضاء اليمنية
أبرز المواد
بعد تجمهر بعض المواطنين.. وجهاء يعتذرون لأمير مكة عن تجمهر بعض أفراد قبيلتهم في الطائف

بعد تجمهر بعض المواطنين.. وجهاء يعتذرون لأمير مكة عن تجمهر بعض أفراد قبيلتهم في الطائف

أبرز المواد
بعد تداول فيديو له بالقمة العربية.. نائب رئيس الوزراء اليمني يلجم “خفافيش” الإرهاب

بعد تداول فيديو له بالقمة العربية.. نائب رئيس الوزراء اليمني يلجم “خفافيش” الإرهاب

أبرز المواد
لحملة الدبلوم أو الثانوية.. طيران ناس يعلن فتح باب التقديم للمضيفين السعوديين

لحملة الدبلوم أو الثانوية.. طيران ناس يعلن فتح باب التقديم للمضيفين السعوديين

أبرز المواد
لا تتناول اللحوم بهذه الطريقة .. تصيبك بأمراض الكبد والسكري

لا تتناول اللحوم بهذه الطريقة .. تصيبك بأمراض الكبد والسكري

أبرز المواد

أمير عسير يطلع على التحضيرات النهائية لحفل تدشين أوقاف جامعة الملك خالد

أمير عسير يطلع على التحضيرات النهائية لحفل تدشين أوقاف جامعة الملك خالد
http://almnatiq.net/?p=567320
المناطق - عسير

حث صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير الرئيس الفخري لأوقاف جامعة الملك خالد الجهات المانحة والمستثمرين للأوقاف والواقفين للقطاع غير الربحي بالإستثمار في الصندوق الإستثماري لأوقاف الجامعة , الذي سيدشنه يوم الأربعاء المقبل في حفل يقام بهذه المناسبة على مسرح الجامعة بالقريقر .

جاء ذلك خلال استقبال سموه لمعالي مدير الجامعة رئيس مجلس النظارة لأوقاف الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي , والأمين العام للأوقاف الدكتور عمر بن سعيد آل مشيط صباح اليوم بمكتبه بالإمارة .

واطلع سمو أمير منطقة عسير خلال اللقاء على آخر الإستعدادات والتحضيرات النهائية ، وكامل فكرة المشروع من رسالة وأهداف ومبادرات وما يخدمه من مجالات ، فضلا عن الدراسات لـ ١٢ مشروعا غير متخصصة من داخل وخارج الجامعة ، وهي: عيادات طب الأسنان، مركز العلاج الطبيعي، الأشعة التخصصية، مركز علاج وتأهيل ضعف السمع وزراعة القوقعة، المختبرات الطبية، الريادة وحاضنة الأعمال، التعليم الالكتروني، مجمع مدارس جامعة الملك خالد ، مركز الاستشارات الهندسية، المطبعة، تربية النحل وإنتاج النحل ، المجمع الترفيهي التجاري السكني .

من جهته قدم معالي مدير الجامعة رئيس مجلس النظارة لأوقاف الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي شكره وتقديره لسمو الأمير فيصل بن خالد على دعمه واهتمامه ومبادرته الغير مستغربة بالإطلاع على آخر الاستعدادات ، مطالبا بالتفاعل مع ما حث به سموه للمساهمة ودعم الصندوق الاستثماري للمشروع الوقفي ، لاسيما وأن أثره سيعود على العلم والمجتمع لأجيال متعاقبة ، ويسهم في وصول الجامعة للمراتب العالمية التي تنشدها عبر خططها الطموحة وجهود أبنائها الحثيثة .

روابط ذات صلة

تدريب 6 آلاف طالب على الاختبارات التحصيلية بتعليم عسير

تدريب 6 آلاف طالب على الاختبارات التحصيلية بتعليم عسير
نشاط تعليم عسير يكرم ” حاضر “

نشاط تعليم عسير يكرم ” حاضر “
أمير عسير يرعى انطلاق أولمبياد الرسم والتصوير بتعليم المنطقة

أمير عسير يرعى انطلاق أولمبياد الرسم والتصوير بتعليم المنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*