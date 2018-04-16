أمير عسير يطلع على التحضيرات النهائية لحفل تدشين أوقاف جامعة الملك خالد

المناطق - عسير

حث صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير الرئيس الفخري لأوقاف جامعة الملك خالد الجهات المانحة والمستثمرين للأوقاف والواقفين للقطاع غير الربحي بالإستثمار في الصندوق الإستثماري لأوقاف الجامعة , الذي سيدشنه يوم الأربعاء المقبل في حفل يقام بهذه المناسبة على مسرح الجامعة بالقريقر .

جاء ذلك خلال استقبال سموه لمعالي مدير الجامعة رئيس مجلس النظارة لأوقاف الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي , والأمين العام للأوقاف الدكتور عمر بن سعيد آل مشيط صباح اليوم بمكتبه بالإمارة .

واطلع سمو أمير منطقة عسير خلال اللقاء على آخر الإستعدادات والتحضيرات النهائية ، وكامل فكرة المشروع من رسالة وأهداف ومبادرات وما يخدمه من مجالات ، فضلا عن الدراسات لـ ١٢ مشروعا غير متخصصة من داخل وخارج الجامعة ، وهي: عيادات طب الأسنان، مركز العلاج الطبيعي، الأشعة التخصصية، مركز علاج وتأهيل ضعف السمع وزراعة القوقعة، المختبرات الطبية، الريادة وحاضنة الأعمال، التعليم الالكتروني، مجمع مدارس جامعة الملك خالد ، مركز الاستشارات الهندسية، المطبعة، تربية النحل وإنتاج النحل ، المجمع الترفيهي التجاري السكني .

من جهته قدم معالي مدير الجامعة رئيس مجلس النظارة لأوقاف الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي شكره وتقديره لسمو الأمير فيصل بن خالد على دعمه واهتمامه ومبادرته الغير مستغربة بالإطلاع على آخر الاستعدادات ، مطالبا بالتفاعل مع ما حث به سموه للمساهمة ودعم الصندوق الاستثماري للمشروع الوقفي ، لاسيما وأن أثره سيعود على العلم والمجتمع لأجيال متعاقبة ، ويسهم في وصول الجامعة للمراتب العالمية التي تنشدها عبر خططها الطموحة وجهود أبنائها الحثيثة .