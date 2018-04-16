تدريب 6 آلاف طالب على الاختبارات التحصيلية بتعليم عسير

المناطق - عسير

شهد مدير عام التعليم بعسير الأستاذ جلوي آل كركمان صباح أمس ، الدورة التي أقامها مركز الدراسات والاختبارات الدولية “تجسير” بالتعاون مع بوابة المستقبل ، ومركز عسير للتميز ، ووحدة التوثيق والتخطيط بعنوان ” تقدر ” و الخاصة بالتدريب على الاختبارات التحصيلية في الرياضيات ،والكيمياء ،والفيزياء، والأحياء، في الابتدائية النموذجية ، وتم نقلها عبر نحو 450 قاعة افتراضية لجميع طلاب وطالبات مدارس المنطقة.

بدوره أكد آل كركمان على حرص الإدارة على تقديم مثل هذه البرامج ، التي ترمي إلى تثقيف الطلاب ، وتبصيرهم بطرق التعامل مع هذا النوع من الاختبارات ، مشيدا بتفعيل وسائل التقنية لنقل مثل هذه البرامج لتعم جميع مدارس المنطقة ، مؤكدا على ضرورة استمرارها في السنوات القادمة.

وأوضح رئيس فريق “تقدر” الدكتور ناصر الحربي، أن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات “تقدر” التي تقدمها باستمرار لخدمة المجتمع، وذلك من خلال تثقيف طلاب وطالبات المرحلة الثانوية بمفردات الاختبار التحصيلي، وطرق الاستعداد له، وكيف يمكن للطلاب والطالبات الحصول على درجة عالية، ومن ثم ضمان القبول الجامعي، مشيرا إلى أن المبادرة استهدفت أكثر من ستة آلاف طالب وطالبة في المنطقة وخارجها.