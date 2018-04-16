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هل تعلم أن مخ المرأة أكثر نشاطا من الرجل !

هل تعلم أن مخ المرأة أكثر نشاطا من الرجل !
http://almnatiq.net/?p=567331
المناطق - وكالات

يوجه الكثير من الرجال الانتقادات للنساء، وكثيرا ما يصفونهن بـ«النكديات»، وبشكواهن المستمرة من التعب والقلق واضطرابات الشهية. الحقيقة تبدو أبعد من ذلك، الأمر الذي أثبتته دراسة أميركية، وتحديدا في مركز «American clinics» الأميركي في كاليفورنيا.

وقام علماء من المركز بإجراء دراسة معتمدين فيها على تصوير المخ ومقارنة 64 ألف صورة مقطعية، وقاموا بتحليل الفروق بين مخ الرجل والمرأة. ليتوصلوا إلى أن مخ المرأة أكثر نشاطا من الرجل في عدة مناطق، الأمر الذي يخلق الإحساس بمشاكل التعب والشهية والأرق.

فبحسب الدراسة فإن مخ المرأة أكثر نشاطا من مخ الرجل في قشرة الفص الأمامي المسؤول عن التركيز والتحكم بردود الأفعال والمزاج، الأمر الذي يفسر لماذا تعتبر المرأة أكثر حساسية وعاطفة من الرجل.

ولاحظ عدد من الباحثين قاموا بإعداد دراسة حول مرض الزهايمر تم نشرها على موقع «Business Insider» بأن النساء أكثر إصابة بهذا المرض من الرجال. وأرجع الباحثون هذه النتائج لنشاط مخ المرأة، الأمر الذي ينعكس عليها أحيانا سلبا.

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