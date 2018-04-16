احدث الأخبار

“العمل والتنمية الاجتماعية” تنفّذ6700 جولة تفتيشية في 3 أسابيع للتحقق من الالتزام بتوطين قطاع منافذ تأجير السيارات
أبرز المواد
 صناعات متعددة من تمور الجوف “بكلية وشكولا التمر والمعمول”
منطقة الجوف
 الزهايمر تواصل مشروع أطباء زائرون في مكة من خلال محطتها الثامنة وبالتعاون مع وزارة الصحة
منطقة الرياض
 محافظ ينبع يرأس الأجتماع الثاني لتطوير الرياضة بمحافظة ينبع
منطقة المدينة المنورة
 “البيئة ” تصدر أول ترخيص تصدير البطاطس والذرة
أبرز المواد
 ولي العهد يوافق على إطلاق اسم سموه على “كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة”
أبرز المواد
 وزير الثقافة والإعلام يقرر إسناد الإشراف على المراكز الثقافية إلى “هيئة الثقافة”
أبرز المواد
 صناعة المبادرات في الوسطية والاعتدال
منطقة مكة المكرمة
 وزير الاتصالات : خطة مع التعليم و العمل لإعداد أبناء المملكة لوظائف المستقبل مبكراً
أبرز المواد
 تعيين العقيد متقاعد فراج بن سعود السبيعي محافظ لمحافظة رفحاء
منطقة الحدود الشمالية
 الأمير فيصل بن مشعل يزور مهرجان “كلاسيك القصيم” ويكرم الداعمين
منطقة القصيم
 مركز القلب بالمدينة المنورة ينقذ سيدة وجنينها بعد عقم ستة سنوات
منطقة المدينة المنورة
بعد تداول فيديو له بالقمة العربية.. نائب رئيس الوزراء اليمني يلجم “خفافيش” الإرهاب

بعد تداول فيديو له بالقمة العربية.. نائب رئيس الوزراء اليمني يلجم “خفافيش” الإرهاب

أبرز المواد
لحملة الدبلوم أو الثانوية.. طيران ناس يعلن فتح باب التقديم للمضيفين السعوديين

لحملة الدبلوم أو الثانوية.. طيران ناس يعلن فتح باب التقديم للمضيفين السعوديين

أبرز المواد
“مسعف” يفاجئ بوفاة شقيقه وإصابة طفلته أثناء مباشرته لحادث مروع في المدينة.. وهكذا جاءت ردة فعله!

“مسعف” يفاجئ بوفاة شقيقه وإصابة طفلته أثناء مباشرته لحادث مروع في المدينة.. وهكذا جاءت ردة فعله!

أبرز المواد
لا تتناول اللحوم بهذه الطريقة .. تصيبك بأمراض الكبد والسكري

لا تتناول اللحوم بهذه الطريقة .. تصيبك بأمراض الكبد والسكري

أبرز المواد

صناعة المبادرات في الوسطية والاعتدال

صناعة المبادرات في الوسطية والاعتدال
http://almnatiq.net/?p=567397
المناطق - جدة

بتشريف كريم من صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، شارك مركز الامير خالد الفيصل للاعتدال بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين في إقامة ورشة عمل بعنوان ” صناعة المبادرات في الوسطية والاعتدال ” والتي عقدت اليوم الاثنين ٣٠ رجب ١٤٣٩ هـ في رحاب الحرم المكي الشريف .

وقد دعي لها مجموعة من الأكاديميين المهتمين بهذا المجال من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة وجامعة ام القرى بالاضافة الى عدد من منسوبي مركز الامير خالد الفيصل للاعتدال والرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين .

وفِي مستهل ورشة العمل تشرف المشاركون بحضور معالي الدكتور عبدالرحمن اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز وإلقاء كلمة افتتاحية لورشة العمل شكر من خلالها كلا من الرئاسة العامة لشؤون الحرمين وإدارة مركز الامير خالد الفيصل للاعتدال على إقامة مثل هذه الفعاليات المباركة والتي تهدف الى نشر ثقافة الاعتدال والوسطية في المجتمعات ،  موجها شكره الخاص في ختام كلمته للمشاركين داعيا الله تعالى أن يكلل جهودهم بالتوفيق لكل مافيه الخير لوطن الخير والعطاء .

يشار الى ان ورشة العمل هذه تأتي ضمن
ملتقى ميثاق ويعتبر اول ملتقى يقام في الحرمين الشريفين برؤية استراتيجية تهدف لتعزيز مكانة الحرمين الشريفين كمركز للعالم الاسلامي وواجهة للإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم .

وفي هذا السياق أكد مدير مركز الامير خالد الفيصل للاعتدال الدكتور الحسن ال مناخرة على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات والبرامج والتي تهدف الى صنع المبادرات الهادفة والتي يعود نفعها إلى رفعة هذا الوطن المعطاء وتقديم قبلة المسلمين كواجهة للاعتدال والتسامح في ضوء رؤية القيادة الحكيمة وجهودهم المتواصلة في هذا المجال .

روابط ذات صلة

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات في جدة

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات في جدة
هل التصوير ممنوع في الواجهة البحرية؟.. أمانة جدة توضح

هل التصوير ممنوع في الواجهة البحرية؟.. أمانة جدة توضح
بعد تجمهر بعض المواطنين.. وجهاء يعتذرون لأمير مكة عن تجمهر بعض أفراد قبيلتهم في الطائف

بعد تجمهر بعض المواطنين.. وجهاء يعتذرون لأمير مكة عن تجمهر بعض أفراد قبيلتهم في الطائف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*