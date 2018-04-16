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بتشريف كريم من صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، شارك مركز الامير خالد الفيصل للاعتدال بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين في إقامة ورشة عمل بعنوان ” صناعة المبادرات في الوسطية والاعتدال ” والتي عقدت اليوم الاثنين ٣٠ رجب ١٤٣٩ هـ في رحاب الحرم المكي الشريف .

وقد دعي لها مجموعة من الأكاديميين المهتمين بهذا المجال من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة وجامعة ام القرى بالاضافة الى عدد من منسوبي مركز الامير خالد الفيصل للاعتدال والرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين .

وفِي مستهل ورشة العمل تشرف المشاركون بحضور معالي الدكتور عبدالرحمن اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز وإلقاء كلمة افتتاحية لورشة العمل شكر من خلالها كلا من الرئاسة العامة لشؤون الحرمين وإدارة مركز الامير خالد الفيصل للاعتدال على إقامة مثل هذه الفعاليات المباركة والتي تهدف الى نشر ثقافة الاعتدال والوسطية في المجتمعات ، موجها شكره الخاص في ختام كلمته للمشاركين داعيا الله تعالى أن يكلل جهودهم بالتوفيق لكل مافيه الخير لوطن الخير والعطاء .

يشار الى ان ورشة العمل هذه تأتي ضمن

ملتقى ميثاق ويعتبر اول ملتقى يقام في الحرمين الشريفين برؤية استراتيجية تهدف لتعزيز مكانة الحرمين الشريفين كمركز للعالم الاسلامي وواجهة للإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم .

وفي هذا السياق أكد مدير مركز الامير خالد الفيصل للاعتدال الدكتور الحسن ال مناخرة على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات والبرامج والتي تهدف الى صنع المبادرات الهادفة والتي يعود نفعها إلى رفعة هذا الوطن المعطاء وتقديم قبلة المسلمين كواجهة للاعتدال والتسامح في ضوء رؤية القيادة الحكيمة وجهودهم المتواصلة في هذا المجال .