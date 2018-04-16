وزير الثقافة والإعلام يقرر إسناد الإشراف على المراكز الثقافية إلى “هيئة الثقافة”

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أصدر معالي وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة الدكتور عواد بن صالح العواد قرارًا يقضي بأن تتولى الهيئة العامة للثقافة الإشراف على جميع المراكز الثقافية في المملكة، فيما يتعلق بالأنشطة والفعاليات والبرامج التي تقام في هذه المراكز.

كما قرر الدكتور العواد أن تقوم الهيئة العامة للثقافة بوضع الخطط السنوية لجميع هذه الأنشطة والفعاليات والبرامج، وكذلك العمل على تطوير عمل المراكز.