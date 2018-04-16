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ولي العهد يوافق على إطلاق اسم سموه على “كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة”

ولي العهد يوافق على إطلاق اسم سموه على “كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة”
http://almnatiq.net/?p=567407
المناطق - واس

وافق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على إطلاق اسم سموه على كلية -تحت التأسيس- الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
وجاءت موافقة سموه، بناءً على ما رفعه معالي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز الأستاذ سعود بن عبدالله القحطاني، الذي رفع بهذه المناسبة شكره وامتنانه لسموه على هذه اللفتة الكريمة والدعم المستمر لأبنائه المهتمين بهذا المجال الحيوي الذي تتنافس فيه دول العالم المتقدم لبناء قدرات وطنية متميزة.
من جانبه، رفع عميد الكلية المكلف الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الدهلاوي أسمى آيات الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على تشريفه المختصين بأن تحمل الكلية اسم سموه الكريم، موضحًا أن رؤية الكلية هي أن تكون مؤسسة تعليمية بمواصفات عالمية، وتمثل الخيار الأول والأفضل لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

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