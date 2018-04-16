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“البيئة ” تصدر أول ترخيص تصدير البطاطس والذرة

“البيئة ” تصدر أول ترخيص تصدير البطاطس والذرة
http://almnatiq.net/?p=567410
المناطق - واس

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة أول رخصة تصدير لمنتجات البطاطس والذرة المصنعة لإحدى الشركات السعودية وذلك اعتباراً من 25 /2/ 1440هـ ولمدة ثلاث سنوات.
أوضح ذلك وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، مبيناً ان الوزارة سمحت بتصدير 83 طن من رقائق البطاطس و24 طن من المنتج التصنيعي من الذرة خلال مدة الرخصة على ان تقوم الشركة باستيراد الكميات المكافئة من البطاطس التصنيعي والذرة اللازمة لتصنيع المنتجات التي سيتم تصديرها
ودعا المهندس العيادة الشركات السعودية الراغبة في تصدير المنتجات المصنعة من البطاطس والذرة بالتقدم بطلب رسمي للحصول على رخصة تصدير من الوزارة على أن يشمل الطلب الاوزان واصناف التصدير وتاريخ بداية التصدير مع تقديم رخصة صناعية لتصنيع المنتجات المطلوب تصديرها .

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