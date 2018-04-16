محافظ ينبع يرأس الأجتماع الثاني لتطوير الرياضة بمحافظة ينبع

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ترأس اليوم محافظ ينبع الأستاذ / سعد بن مرزوق السحيمي بصالة الأجتماعات بالمحافظة الاجتماع الثاني لتطوير الرياضة بينبع وذلك بحضور رؤساء أندية المجد ورضوى والعقيق ورجال أعمال ومهتمين بالجانب الرياضي وفي بداية الاجتماع رحب المحافظ بالحضور وأكد على أهمية المرحلة القادمة لتطوير الرياضة بينبع خاصة في ظل الأهتمام الكبير الذي يجده هذا القطاع من حكومتنا الرشيدة تلى ذلك مناقشة تشكيل مجلس شرفي برئاسة المحافظ وتم تكليف رئيس غرفة ينبع ومجموعة من الأعضاء لأختيار الأسماء من اهل ينبع والمهتمين بالجانب الرياضي / تكليف رؤساء أندية المجد ورضوى والعقيق لتقديم خطة عمل تطويرية لكل نادي في المجال الرياضي والثقافي والاجتماعي وعرضها بالاجتماع القادم قبل شهر رمضان المبارك / تكليف حامد معتاد الرفاعي برئاسة لجنة الأعلام الرياضي للجنه حيث تم في ختام الأجتماع التأكيد على الجميع أهمية العمل وبسرعه على تطوير الرياضة بينبع والوصول الى مراكز متقدمة وذلك في ظل التطور الذي تشهده المحافظة في العديد من المجالات ومن أجل تحقيق تطلعات أبناء المحافظة بهذا المجال