الزهايمر تواصل مشروع أطباء زائرون في مكة من خلال محطتها الثامنة وبالتعاون مع وزارة الصحة

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تكمل الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر مسيرتها في مشروعها الرائد أطباء زائرون الذي انطلق بالشراكة مع وزارة الصحة ومؤسسة العليان الخيرية متمثلاً باستضافة طبيب شهرياً في عدد من مستشفيات المملكة في كل مدينة وذلك بعد جدولتها وتنسيقها بشكل دوري ضمن مشروع “أطباء زائرون”، لمدة يومين لكل طبيب، ليتجاوز المشروع محطاته السبع ومرور سبعة أشهر على إطلاقه حيث تم تشخيص وعلاج 82 مسناً وذلك بمشاركة 7 من الأطباء المتخصصين في مجال المخ والأعصاب وطب الشيخوخة وأمراض الذاكرة سواء من أعضاء اللجنة العلمية بالجمعية أو من الأطباء المتعاونين.

ويشارك في المشروع نخبة من الأطباء المتخصصين في مجال المخ والأعصاب وطب الشيخوخة وأمراض الذاكرة سواء من أعضاء اللجنة العلمية بالجمعية أو من الأطباء المتعاونين.

حيث ستكون محطة أطباء زائرون الثامنة في مكة المكرمة لتشخيص المرضى في المنطقة في مستشفى مدينة الملك عبدالله الطبية يومي الأربعاء والخميس تاريخ 2-3 شعبان 1439هـ الموافق 18-19 إبريل 2018م من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً مع الدكتور هاشم بالبيد طبيب استشاري بأمراض كبار السن والشيخوخة.

وعليه من يرغب بالتسجيل يمكنكم التواصل على رقم 0569825067 حسابات التواصل الاجتماعي تويتر- انسقرام- فيس بوك –سناب شات @Saudialzheimer.