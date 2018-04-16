صناعات متعددة من تمور الجوف “بكلية وشكولا التمر والمعمول”

يأتي على رأس هذه الأنواع ” البكيلة ” وهي معجون التمر مضاف له السمح وهو نبات موسمي ينبت في سنوات الوسم المطيرة حيث يتم تصفية حبوبة وتحميصة ثم طحنه ليضاف إلى معجون تمر ” الحلوة ” مع السمن أو الزيت وتحظى ” البكيلة ” بطلب كبير من المتسوقين لفائدتها الغذائية، كما تعرض أحجام متعددة من دبس التمر الذي ينتج من أنواع محددة من التمور , و يعرض في المهرجان مايطلق عليه ” شكولاتة التمر” التي تحتوي على إضافة الدبس مع دقيق السمح والسمن فقط.