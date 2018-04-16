صناعات متعددة من تمور الجوف “بكلية وشكولا التمر والمعمول”

يعرض مزارعي مهرجان التمور بالجوف أشكالا متنوعه من الصماعات المختلفة من التمور , وذلك في معارضهم بمقر المهرجان بمدينة التمور بمحافظة دومة الجندل والذي تنظمه بلدية دومة الجندل , ويستمرحتى الرابع من شعبان .
يأتي على رأس هذه الأنواع ” البكيلة ” وهي معجون التمر مضاف له السمح وهو نبات موسمي ينبت في سنوات الوسم المطيرة حيث يتم تصفية حبوبة وتحميصة ثم طحنه ليضاف إلى معجون تمر ” الحلوة ” مع السمن أو الزيت وتحظى ” البكيلة ” بطلب كبير من المتسوقين لفائدتها الغذائية، كما تعرض أحجام متعددة من دبس التمر الذي ينتج من أنواع محددة من التمور , و يعرض في المهرجان مايطلق عليه ” شكولاتة التمر” التي تحتوي على إضافة الدبس مع دقيق السمح والسمن فقط.
بالإضافة إلى الأصناف المعروضة من مشتقات التمور من معجون التمر المضاف إليه السمسم والرشاد والحبة السوداء , وتشكيلة متنوعة من معمول التمر والكليجاء بأصناف متعددة , كما تعرض قهوة نواة التمر حيث يتم تحميص نوى التمر وطحنة ليقدم شبيها للقهوة كما عرض المفرج نوع جديد من التمور التي عمل عليها لتكون بديلا للسكر مستخلصة من التمور تضاف للأطعمة والطبخات.
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