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“العمل والتنمية الاجتماعية” تنفّذ6700 جولة تفتيشية في 3 أسابيع للتحقق من الالتزام بتوطين قطاع منافذ تأجير السيارات

“العمل والتنمية الاجتماعية” تنفّذ6700 جولة تفتيشية في 3 أسابيع للتحقق من الالتزام بتوطين قطاع منافذ تأجير السيارات
http://almnatiq.net/?p=567435
المناطق - واس

نفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية 6686 جولة تفتيشية على منافذ تأجير السيارات في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار التحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار توطين القطاع.
ودخل قرار “قصر العمل في منافذ تأجير السيارات” في جميع مناطق المملكة حيز التنفيذ في الأول من رجب الحالي، والمهن المشمولة بقرار “توطين منافذ تأجير السيارات” هي: المحاسبة، والإشراف، والمبيعات، والاستلام والتسليم.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن الجولات التفتيشية التي نُفذت حتى 21 رجب الحالي، أسفرت عن التزام 6033 منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 241 منشأة، بينما تم إغلاق 55 منشأة أخرى.
وأوضح أن الحملات التفتيشية ضبطت 371 مخالفة، بلغت مخالفات التوطين منها 224 مخالفة، في حين وصلت المخالفات الأخرى إلى 147مخالفة، داعياً عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق “معًا للرصد” على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.
يذكر، أن القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات؛ ويهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، والتضييق على ممارسات التستر التجاري، كما يشمل التطبيق القطاعي جميع فئات وأحجام المنشآت، سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.

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