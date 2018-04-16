سعود بن خالد الفيصل يرعى غداً الحفل السنوي لتخريج طلاب كلية ومعهد المسجد النبوي

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برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة وحضور معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وعدد من القيادات ومدراء القطاعات الحكومية بمنطقة المدينة المنورة تقيم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للشؤون العلمية والفكرية يوم غدٍ الثلاثاء الحفل السنوي لتخريج الدفعة الخامسة من طلاب كلية المسجد النبوي والدفعة الحادي عشرة من طلاب معهد المسجد النبوي للعام الدراسي 1438/1439 هـ ، وذلك في الساعة 9.30 مساء بالتوسعة الشمالية من المسجد النبوي باب (بدر) رقم 19 .