احدث الأخبار

انطلاق ورشة عمل محتوى الكتب المدرسية ببريدة
منطقة القصيم
 نائب رئيس شعبة الهندسة بالمنطقة الخامسة: المليشيات حوّلت “مدينة ميدي” إلى “حقل ألغام” ونعمل على تطهيرها بالكامل قبل عودة الأهالي
أبرز المواد
 بيليه عن صلاح: “لا تشعروا بالدهشة .. أنه من أفضل 5 لاعبين بالعالم”
أبرز المواد
 الجيش اليمني يكبد الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في الجوف
أبرز المواد
 الجامعة العربية: قمة الظهران حققت أهدافها.. والقرارات في غاية الإيجابية
أبرز المواد
 البيئة : تسجيل إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور H5N8 في الخرج
أبرز المواد
 عدد من رؤساء الدول يغادرون الشرقية عقب مشاركتهم بالقمة العربية وتمرين درع الخليج المشترك -1
أبرز المواد
 اللوز الهندي الأحمر يبدأ تدريجياً في أسواق وادي الدواسر
منطقة الرياض
 سعود بن خالد الفيصل يرعى غداً الحفل السنوي لتخريج طلاب كلية ومعهد المسجد النبوي
منطقة المدينة المنورة
 غرفة الباحة تنظم ورشة عمل “آلية تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة
منطقة الباحة
 نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لأسر الشهداء
منطقة جازان
 يستمر ثلاثة أيام .. مكافحة مخدرات السليل تنظم البرنامج الوقائي التوعوي من خطر المخدرات
منطقة الرياض
بعد تداول فيديو له بالقمة العربية.. نائب رئيس الوزراء اليمني يلجم “خفافيش” الإرهاب

بعد تداول فيديو له بالقمة العربية.. نائب رئيس الوزراء اليمني يلجم “خفافيش” الإرهاب

أبرز المواد
لحملة الدبلوم أو الثانوية.. طيران ناس يعلن فتح باب التقديم للمضيفين السعوديين

لحملة الدبلوم أو الثانوية.. طيران ناس يعلن فتح باب التقديم للمضيفين السعوديين

أبرز المواد
“مسعف” يفاجئ بوفاة شقيقه وإصابة طفلته أثناء مباشرته لحادث مروع في المدينة.. وهكذا جاءت ردة فعله!

“مسعف” يفاجئ بوفاة شقيقه وإصابة طفلته أثناء مباشرته لحادث مروع في المدينة.. وهكذا جاءت ردة فعله!

أبرز المواد
لا تتناول اللحوم بهذه الطريقة .. تصيبك بأمراض الكبد والسكري

لا تتناول اللحوم بهذه الطريقة .. تصيبك بأمراض الكبد والسكري

أبرز المواد

سعود بن خالد الفيصل يرعى غداً الحفل السنوي لتخريج طلاب كلية ومعهد المسجد النبوي

سعود بن خالد الفيصل يرعى غداً الحفل السنوي لتخريج طلاب كلية ومعهد المسجد النبوي
http://almnatiq.net/?p=567517
المناطق - المدينة المنورة

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة وحضور معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وعدد من القيادات ومدراء القطاعات الحكومية بمنطقة المدينة المنورة تقيم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للشؤون العلمية والفكرية يوم غدٍ الثلاثاء الحفل السنوي لتخريج الدفعة الخامسة من طلاب كلية المسجد النبوي والدفعة الحادي عشرة من طلاب معهد المسجد النبوي للعام الدراسي 1438/1439 هـ ، وذلك في الساعة 9.30 مساء بالتوسعة الشمالية من المسجد النبوي باب (بدر) رقم 19 .

روابط ذات صلة

محافظ ينبع يرأس الأجتماع الثاني لتطوير الرياضة بمحافظة ينبع

محافظ ينبع يرأس الأجتماع الثاني لتطوير الرياضة بمحافظة ينبع
مركز القلب بالمدينة المنورة ينقذ سيدة وجنينها بعد عقم ستة سنوات

مركز القلب بالمدينة المنورة ينقذ سيدة وجنينها بعد عقم ستة سنوات
طلاب المعهد الصناعي الثانوي وتعليم المدينة يشاركون بحملة #مدينتي_نظيفة

طلاب المعهد الصناعي الثانوي وتعليم المدينة يشاركون بحملة #مدينتي_نظيفة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*