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اللوز الهندي الأحمر يبدأ تدريجياً في أسواق وادي الدواسر

اللوز الهندي الأحمر يبدأ تدريجياً في أسواق وادي الدواسر
http://almnatiq.net/?p=567521
وادي الدواسر - شاجع الدوسري
بدأ عشاق ومتذوقي اللوز الهندي الأحمر في محافظة وادي الدواسر في قطفه ، أو شرائه من اسواق الفواكه والخضار التي ورد اليها تدريجياً منذ مطلع شهر ابريل الحالي ، حيث تجمعه العمالة من مختلف مزارع المحافظة بالمجان ويوردونه للأسواق فيتلقفه الكبار والصغار من محبيه .
وقد شهدت الأسعار زيادة عن العام الماضي للأنواع الجيدة منه حيث يتراوح سعر الكيلو ما بين 20 ـ 30 ريال ، ويقل السعر كلما كانت نوعيتة رديئة أو ليس من قطاف نفس اليوم حيث يصل السعر الى الــ 10 ريالات ، ولايمثل ذلك اية خسارة على البائع الذي حيث يحصل عليه مجاناً حيث ان شجرة اللوز من الأشجار التي يتيحها مزارعو المحافظة للآخرين بالمجان ، ويمكن لآي شخص أن يقطف الثمار من أية شجرة تصادفه في أية مزرعة بالمحافظة ، باعتبار المزارعين زرعوها فقط كمصدات هوائية لحماية مزارعهم لما تتميز به من طول حيث يصل ارتفاعها إلى 10 أمتار ، ولما تتميز به من  كثافة في أوراقها وتشابك في  أغصانها.
ويفرق متذوقيه درجة جودته من خلال تجريبه حيث يكون بعضه اشبه بالناشف من الماء ، ويصعب بلعه ، فيما يكون الجيد ليناً سهل المضغ ، متشبعة ثمرته بالماء .
وتعتبر شجرة اللوز الهندي الأحمر من العائلة الطلحية التي موطنها الأصلي الفلبين والمكسيك ومناطق جنوب شرق آسيا، وانتشرت في وادي الدواسر منذ ما يقارب الخمسة عقود، وتتكاثر بالبذرة والعقلة، وتبدأ في التزهير في منتصف الربيع تقريباً ، وهي من الأشجار التي يتغذى عليها النحل، ويبني عليها أقراصه ، وتنمو بشكل سريع حتى أنها قد تثمر خلال سنة من زراعتها .
وثمرة اللوز الهندي كغيرها من أنواع اللوز الكامل يحتوي على سعرات حرارية قليلة، وخلصت إحدى الدراسات إلى أن الدهون في اللوز لا يمتصها الجسم بالكامل حيث أن تناول 84 غراماً من اللوز في النظام الغذائي اليومي يخفض السعرات الحرارية بنسبة 5% .
 

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