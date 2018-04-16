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عدد من رؤساء الدول يغادرون الشرقية عقب مشاركتهم بالقمة العربية وتمرين درع الخليج المشترك -1

عدد من رؤساء الدول يغادرون الشرقية عقب مشاركتهم بالقمة العربية وتمرين درع الخليج المشترك -1
http://almnatiq.net/?p=567534
المناطق - واس

غادر عدد من أصحاب السمو والفخامة قادة الدول العربية ، المنطقة الشرقية اليوم، عقب مشاركتهم في القمة العربية الـ 29 ، وتمرين درع الخليج المشترك – 1 .

حيث غادر فخامة الرئيس محمد عبدالله محمد رئيس جمهورية الصومال والوفد المرافق له،حيث كان في وداعه بمطار قاعدة الملك عبدالعزبز الجوية بالظهران سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصومال رئيس بعثة الشرف محمد خياط وسفير جمهورية الصومال لدى المملكة طاهر محمود جيلي ، وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي اللواء طيار ركن عيد بن براك العتيبي ومندوب عن المراسم الملكية.

كما غادرت دولة رئيسة الوزراء بجمهورية بنغلاديش الشعبية الشيخة حسينة واجد .

وكان في وداعها بمطار قاعدة الملك عبدالعزبز الجوية بالظهران ، سفير خاد الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنغلاديش عبدالله بن حجاج المطيري وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي اللواء طيار ركن عيد بن براك العتيبي ومندوب عن المراسم الملكية.

فيما غادر فخامة رئيس جمهورية تشاد إدريس ديبي حيث كان في وداعه في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران ، قائد القاعدة اللواء الطيار الركن عيد بن براك العتيبي وعدد من المسؤولين , ومندوب عن المراسم الملكية .

كما غادر جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ، والوفد المرافق له .

وكان في وداع جلالته في مطار القوات البحرية بالجبيل ، صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن رئيس بعثة الشرف ، وعدد من المسؤلين ، ومندوب عن المراسم الملكية.

وغادر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، والوفد المرافق له .

وكان في وداع جلالته بمطار القوات البحرية بالجبيل ، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين رئيس بعثة الشرف الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ ، وسفير البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة ، وعدد من المسؤولين ، ومندوب عن المراسم الملكية.

فيما غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي ، والوفد المرافق له،حيث كان في وداع سموه في مطار القوات البحرية بالجبيل ، عدد من المسؤولين ، ومندوب عن المراسم الملكية.

وغادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، والوفد المرافق له ، حيث كان في وداع سموه في مطار القوات البحرية بالجبيل ، عدد من المسؤولين ، ومندوب عن المراسم الملكية.

كما غادر فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي والوفد المرافق له، حيث كان في وداع فخامته بمطار قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي رئيس بعثة الشرف عبدالعزيز بن عبدالله الداود، وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي اللواء طيار ركن عيد بن براك العتيبي ومندوب عن المراسم الملكية.

وغادر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له .

وكان في وداع فخامته بمطار قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان، وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة ناصر حمدي ، وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي اللواء طيار ركن عيد بن براك العتيبي ومندوب عن المراسم الملكية.

فيما غادر فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبدالعزيز والوفد المرافق له ، حيث كان في وداعه بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية رئيس بعثة الشرف الدكتور هزاع بن زبن بن ضاوي المطيري وسفير موريتانيا لدى المملكة حمادي ولد اميمو ، وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي اللواء طيار ركن عيد بن براك العتيبي ومندوب عن المراسم الملكية.

وغادر فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية والوفد المرافق له .

وكان في وداع فخامته بمطار قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن رئيس بعثة الشرف محمد بن سعيد آل جابر، وسفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة الدكتور شائع محسن الزنداني وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي اللواء طيار ركن عيد بن براك العتيبي ومندوب عن المراسم الملكية.

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