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البيئة : تسجيل إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور H5N8 في الخرج

البيئة : تسجيل إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور H5N8 في الخرج
http://almnatiq.net/?p=567540
المناطق - واس

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الـ 24 ساعة الماضية سجلت إصابة جديدة في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8 في محافظة الخرج .

وبينت الوزارة في إيجازها اليومي أن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ 13861عينة، فيما جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 181 حالة، في حين جرى التخلص من3179 طيرا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى تلقيها بلاغ واحد خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الاستفسارات 8 استفساراً، مؤكدةً أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

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