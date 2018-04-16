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بيليه عن صلاح: “لا تشعروا بالدهشة .. أنه من أفضل 5 لاعبين بالعالم”

بيليه عن صلاح: “لا تشعروا بالدهشة .. أنه من أفضل 5 لاعبين بالعالم”
http://almnatiq.net/?p=567548
المناطق - متابعات

صرح أسطورة كرة القدم، البرازيلي بيليه، بأن الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، يدخل قائمة أفضل 5 لاعبين في العالم حاليا.

وقال الجوهرة البرازيلية بيليه، في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، خلال حضوره مباراة استعراضية مع العديد نجوم الكرة العالمية، وذلك تعليقا على ما يقدمه الفرعون محمد صلاح مع ليفربول: “لا تشعروا بالدهشة، إنه أحد أفضل خمسة لاعبين في العالم الآن”.

ويتربع محمد صلاح (25 عاما) على عرش صدارة هدافي البريمير ليغ برصيد 30 هدفا، ليصبح أكثر لاعبي عربي وإفريقي تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، في موسم واحد، وبات قاب قوسين أو أدنى من الفوز بلقب أفضل هداف للدوري.

كما انفرد النجم المصري بصدارة قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف على صعيد دوريات أوروبا هذا الموسم أيضا، متفوقا بهدف على الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، ليصبح المرشح الأبرز لنيل “الحذاء الذهبي” لأفضل هداف.

ويشغل الفرعون محمد صلاح المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في جميع المسابقات للموسم (2017 – 2018)، برصيد 40 هدفا، متخلفا بفارق هدف واحد عن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، ويليهما ليونيل ميسي المركز الثالث برصيد 39 هدفا.

ويحتاج محمد صلاح إلى هدفين فقط لكي يصبح الهداف التاريخي لليفربول في موسم واحد، ويحطم الرقم القياسي لمهاجم الريدز السابق، الأوروغوياني، لويس سواريز، نجم برشلونة الحالي.

يذكر أن محمد صلاح قاد منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم، بعد انتظار طويل دام 28 عاما، ويعول عشاق الكرة المصرية، على أن يقود الفرعون منتخب بلاده إلى التأهل للدور الثاني للمونديال، من المجموعة الأولى التي تضم منتخبات كلا من روسيا (البلد المضيف)، الأوروغواي والسعودية.

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