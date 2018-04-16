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انطلاق ورشة عمل محتوى الكتب المدرسية ببريدة

انطلاق ورشة عمل محتوى الكتب المدرسية ببريدة
http://almnatiq.net/?p=567557
المناطق / بريدة

 

انطلقت ورشة عمل “محتوى الكتب الدراسية ” والتي تنظمها أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، بالتعاون مع شركة تطوير للخدمات التعليمية ضمن سلسلة من ورش العمل التعليمية في عدد من مناطق المملكة، اليوم الاثنين 30\7\1439هـ بفندق موفنبيك بمدينة بريدة ،بحضور مساعد مدير عام تعليم القصيم للشؤون التعليمية هيفاء اليوسف , شارك فيها 65 من الأكاديمين والمعلمين والطلاب وأولياء الأمور .
وتهدف الورشة إلى تطوير محتوى ومواصفات الكتب المدرسية بما يتوافق ورؤية المملكة 2030 و تطوير جودة محتوى الكتاب المدرسي وفقاً للاتجاهات الحديثة للكتب والمناهج والتغيرات العالمية المستجدة، إضافة إلى التعرف إلى المواصفات الملائمة لمعايير الجودة والاتجاهات الحديثة، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه صناعة الكتاب من حيث الصياغة والمصطلحات الملائمة والمواصفات الفنية والمنهجية. كما تهدف الورشة إلى تحقيق الترابط بين جميع الكتب المدرسية والمواد والمصادر التعليمية، والاتفاق على قائمة جودة موحدة للكتب المدرسية، فضلاً عن التعرف إلى الطرق الفعالة لتنفيذ الكتاب المدرسي ذي الجودة المناسبة في السياق الواقعي.
وأوضحت المساعدة للشؤون التعليمية في تعليم القصيم أن التغيير الثقافي للمؤسسات التعليمية ضرورة ملحة تتوقف عليه فعالية وكفاءة جوانب عمليات التغيير المطلوبة والتي تسمح بتبادل الأراء وتداول الأفكار والقيم ,مؤكدة على أهمية تحسين وتطوير التعليم من خلال تطوير المناهج التعليمية بمايتلاءم مع هذه التطورات,متطلعة أن يكون لدينا مناهج تكاملية قادرة على بناء جيل واعد تهدف إلى تعزيز الهوية الإسلامية والانتماء الوطني والتعلم الذاتي متمنية أن تكلل هذه الورشة بالنجاح وأن تعكس تطلعات القادة وطموحات المجتمع وتحقق رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني 2020,داعية الله أن يحفظ ولاة أمورنا ويديم عز وأمان هذه البلاد.
ممثل شركة تطوير د.ناصر العويشق أوضح أن الوزارة لديها رغبة للسماع من المختصين ، ومازالت تعمل على تطوير التعليم ، مضيفاً بأن الوزارة تتابع نتائج هذه الورشة ، مبيناً بأن الكتاب المدرسي لن يكون حكراً على مجموعة من الأشخاص الذي يقومون بإعداد الكتاب المدرسي .
مدير عام أكاديمية الحوار للتدريب إسماعيل العمري أكد أن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالتدريب على نشر ثقافة الحوار ممثلاً في أكاديمية الحوار للتدريب التي تم تأسيسها عام 1429هـ/2008م، لتقوم بإعداد الحقائب والبرامج والمشروعات التدريبية المتخصصة تماشياً مع أهداف المركز بتوطين ثقافة الحوار وتكريسها في المجتمع بجميع أطيافه وفئاته ليصبح أسلوباً ومنهجاً في التعامل مع مختلف القضايا والشؤون الحياتية العامة والخاصة،مشيراً إلى المسارات التدريبية تسير عبر التدريب المجتمعي الحوار الأسري الحوار التربوي الحوار الحضاري “جسور” البرامج الدولية الندوات والمحاضرات وورش العمل الحوار مع الطفل الحوار من أجل السلام الحوار الإعلامي الحوار الرياضي الحوار الفكري مهارات الحوار والتواصل مع الحاج والمعتمر والزائر.
وتناولت الورشة التي قدمها الميسر الدكتور عبدالرحمن العبد الوهاب ستة محاور أساسية، حيث يناقش المحور الأول أبرز التحديات التي تواجه الكتب المدرسية الحالية من حيث المصطلحات والصياغة والمنهجية العلمية والمواصفات الفنية والتغيرات المحلية والدولية، بينما يسلط المحور الثاني الضوء على أشكال الكتب المدرسية المستقبلية وآليات دعمها في كل تخصص، في حين يستعرض المحور الثالث المضامين الرقمية والتصور الجيد للكتب المدرسية، وكيفية ربطه بالتقنية، إلى جانب توفير البدائل الرقمية لكتاب المعلم والنشاط.
وتناولت الورشة أهم الأفكار والعناصر اللازمة لاختيار المحتوى الملائم في كل مجال تعليمي، بينما يتطرق الخامس إلى آليات التواصل المقترحة للتغلب على عوائق وتحديات الكتاب المدرسي، ويتناول المحور السادس والأخير والمختص بالتربية الخاصة مدى أهمية توافر كتاب خاص للتربية السمعية والفكرية.
مشرفة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لمنطقة القصيم شعاع الخليفة ذكرت أن هذه الورشة التي تُعنى بتطوير الكتاب المدرسي عمل يستحق أن نقدم له كل مالدينا من خبرات ومعارف في سبيل الوصول إلى تحقيق رؤيتنا الوطنية من خلال تطوير التعليم بشكل عام والكتاب المدرسي بشكل خاص حيث يعتبر أحد أهم الأدوات الرئيسة التي تعمل على رفع جودة التعليم من حيث جعل المحتوى المعرفي بين يدي الطالب و المعلم على حدٍ سواء .

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