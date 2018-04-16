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مطار الطائف الدولي يسجل أعلى رقم له منذ تأسيسه في أعداد المسافرين

مطار الطائف الدولي يسجل أعلى رقم له منذ تأسيسه في أعداد المسافرين
http://almnatiq.net/?p=567562
المناطق - واس

سجلت حركة المسافرين في مطار الطائف الدولي خلال العام 2017م، أعلى رقم في تاريخ المطار منذ إنشائه قبل أربعة عقود، حيث بلغ عدد المسافرين (1.221.079) مسافراً، في حين بلغ عدد الرحلات التي استقبلها المطار في نفس الفترة (5830) رحلة.
وكشف التقرير الإحصائي الصادر عن إدارة المطار لحركة عمل المطار لعام 2017م، أن حركة المسافرين خلال الربع الأول من عام 2017م سجلت (251.794) مسافراً، وشهدت حركة المسافرين نمواً في الربع الثاني وبلغ (311.310) مسافراً، فيما سجلت حركة المسافرين للربع الثالث أعلى نسبة بإجمالي (348.559) مسافراً، في حين سجلت حركة المسافرين في الربع الرابع إجمالي (270.978) مسافراً.
من جانبه أكد مدير عام مطار الطائف الدولي المهندس عبدالوهاب بن عبدالرشيد بخاري، أن مواصلة مطار الطائف تسجيل الأرقام القياسية، خلال رحلته الممتدة لـ 40 عاماً، يأتي في ظل الدعم الغير محدود الذي تلقاه الهيئة العامة للطيران المدني من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لتطوير منظومة النقل الجوي بالمملكة، وبتوجيهات ومتابعة معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكابتن عبدالحكيم بن محمد التميمي ومساعده للمطارات المهندس عبدالله الريمي، ومدير عام المطارات الغربية سليمان الرواف، ونظراً لما يشهده المطار من نمو مضطرد في الحركة الجوية، وازدياد الحركة السياحية والاقتصادية في المحافظة، علاوة على تسارع معدلات النمو والطلب على خدمة النقل الجوي وزيادة عدد الشركات الناقلة الراغبة في التشغيل من وإلى المطار، مشيراً إلى أن عدد الشركات قفز إلى 12 شركة تعمل بالمطار.
وبين مدير عام مطار الطائف الدولي أنه خلال العام 2017 تم تنفيذ عدد من المشروعات التطويرية لمطار الطائف شملت استبدال أعمدة الإنارة والإضاءة داخل المطار، ومشروع إعادة دهان مباني المطار، وإنشاء مبنى لمتعهد النقل، وتنفيذ مشروع عمل مظلات لسيور العفش، ومشروع توسعة محطة الإطفاء.
وأبان أن مطار الطائف الدولي شهد خلال العام 2017م تنفيذ عدداً من المبادرات الاجتماعية والمشاركة في المناسبات الثقافية والوطنية شملت مشاركة تفعيل مبادرات اجتماعية تستهدف جنودنا البواسل المرابطين في الحد الجنوبي، حيث تم عمل جداريه تشكيلية عرفاناً لتضحيات التي يقدموها دفاعاً عن الوطن الغالي وحماية مقدراته، كما تنفيذ عدد من الفعاليات في إطار مشاركة إدارة المطار في فعاليات مهرجان الورد الطائفي ومهرجان سوق عكاظ، إضافة إلى تنفيذ عدد من الحملات التوعوية بأضرار التدخين، وإقامة مجموعة من البرامج والدورات تدريبية بالتعاون مع جامعة الطائف، كذلك تنفيذ زيارات ميدانية لمدارس التعليم والجامعة، وتنفيذ مبادرة إفطار صائم، وحملة للتوعية الصحية، وحملة للتبرع بالدم.

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