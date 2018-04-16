مصرع 3 خبراء من حزب الله الإرهابي بغارة للتحالف على صعدة

وأكدت المصادر أن الغارة استهدفت الخبراء أثناء عقدهم اجتماعا للتحضير لإطلاق صواريخ باليستية نحو الحدود السعودية، ومواقع قوات دعم الشرعية في منطقة البقع.

ومن بين القتلى اليمنين في هذه الغارة عبد الله سعيد الجبري، أحد المسؤولين عن الصواريخ الباليستية التي تطلقها الميليشيات الحوثية باتجاه الأراضي السعودية.

وقتل 3 أفراد من ميليشيات حزب الله اللبناني، في غارة جوية شنتها طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن على معقل للمتمردين الحوثيين شمال غربي البلاد، في ديسمبر 2017.

وفي فبراير 2016، أكد شريط فيديو، عثرت عليه قوات الشرعية في أحد المواقع التابعة لميليشيات الحوثي بعد تحريرها، ضلوع ميليشيات حزب الله اللبناني بدعم المتمردين ومحاولة شن عمليات إرهابية داخل الأراضي السعودية.