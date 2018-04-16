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(8.3) مليون ضيف و (52) ألف رحلة خلال ثلاثة أشهر

“السعودية” تحقق قفزة جديدة في أعداد المسافرين وتسجل نمواً بنسبة (14%) خلال الربع الأول لعام 2018م

“السعودية” تحقق قفزة جديدة في أعداد المسافرين وتسجل نمواً بنسبة (14%) خلال الربع الأول لعام 2018م
http://almnatiq.net/?p=567589
المناطق - الرياض
واصلت الخطوط السعودية – الناقل الوطني للمملكة – تحقيق النمو المتصاعد في أرقام أدائها التشغيلي، وحققت خلال الربع الأول من العام الحالي 2018م أداءً تشغيلياً قوياً وأرقاماً متنامية في أعداد الضيوف والرحلات والسعة المقعدية، لتعزز بذلك الأداء المميز والأرقام القياسية التي تم تسجيلها خلال العام الماضي، والنمو الشامل والمتواصل منذ إطلاق الخطة الاستراتيجية للمؤسسة وبرنامج التحول 2020 التي تهدف إلى تطوير أداء الناقل الوطني ورفع كفاءته التشغيلية من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المتمثلة في العنصر البشري المؤهل والأسطول الحديث المتنامي.
وأبان التقرير التشغيلي لـ”السعودية” للفترة من 1 يناير حتى 31 مارس 2018م نقل (8.3) مليون ضيف بنمو بلغت نسبته (14%) قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ عدد الرحلات التي تم تشغيلها (52) ألف رحلة بزيادة نسبتها 5%.
بينما سجل القطاع الدولي قفزة كبيرة في النمو حيث ارتفع عدد الضيوف بنسبة (19%) مقارنة بالربع الأول للعام الماضي.
وشهد أسطول الخطوط السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري استلام (8) طائرات جديدة رفعت عدد طائرات الأسطول الأساسي إلى (147) طائرة حديثة من أفضل ما أنتجته مصانع الطائرات في العالم ومن طرازات وأحجام متنوعة، بوينج 777 و787 ، وإيرباصA320  و A330.
وأوضح مدير عام الخطوط الجوِّية العربية السعودية الـمهندس صالح بن ناصر الجاسر أن تحقيق قفزات متتالية في أرقام الأداء التشغيلي يعكس نجاح تطوير الأداء والخدمات والمنتجات ورفع الكفاءة التشغيلية والاستثمار الأمثل للموارد، مشيراً إلى أن نسبة نمو أداء الناقل الوطني في الربع الأول لهذا العام تفوق بكثير معدل النمو العالمي في أعداد المسافرين جواً، وقال:
(أرقام الأداء التشغيلي المتنامية لـ”السعودية” خلال الربع الأول تُظهر نجاح الخطط التشغيلية والتسويقية لعام 2018م، وتعكس النُمو الشامل الذي تشهده الـمؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية في إطار برنامج التحول الذي يجري تنفيذه حاليا متسقاً مع برنامج التحول الوطني، حيث أثمرت مبادرات التحوُّل المتعلقة بالاستثمار الأمثل للعنصر البشري والأسطول الحديث وتطوير المنتجات والخدمات وبرامج التسويق تحقيق قفزات متواصلة في الأرقام ورفع الكفاءة التشغيلية بشكل عام، وهو ما أسهم في تحقيق نمو كبير في أعداد الضيوف بمعدل بلغت نسبته 14% وهذه النسبة تفوق بكثير المعدل العالمي لنمو أعداد المسافرين والذي يتراوح ما بين 5 و 6%).

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