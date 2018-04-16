تعليق الدراسة في كافة مدارس الزلفي و المجمعة غداً بسبب موجة الغبار

المناطق - الرياض

وجه مدير تعليم الزلفي، الأستاذ محمد الطريقي بتعليق الدراسة يوم غدٍ الثلاثاء ١٤٣٩/٨/١هـ، نظراً لموجة الغبار الحالية، وحرصاً على سلامة الجميع.

ووجه مدير تعليم المجمعة بتعليق الدراسة في كافة مدارس البنبن والبنات يوم غدٍ الثلاثاء بناء على الحالة الجوية السائدة والأثار المترتبة عليها.

كما ذكر قسم التدريب التربوي والابتعاث (بنات) التابع لإدارة التعليم بمحافظة الزلفي على ‘‘تويتر‘‘: ‘‘نظراً لتعليق الدراسة ليوم غداً الثلاثاء فقد تم تأجيل برنامج (تصميم الاختبارات الإلكترونية) حتى إشعارٍ آخر‘‘.