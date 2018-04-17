أمير دولة الكويت يشكر خادم الحرمين ويشيد بنتائج القمة العربية الـ 29

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http://almnatiq.net/?p=567608
المناطق - واس

أعرب صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، عن شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، على الحفاوة، وكرم الضيافة اللتين حظي بهما، والوفد المرافق له خلال زيارته إلى المملكة لترؤس وفد الكويت في أعمال القمة التاسعة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
جاء ذلك في برقية بعثها سمو أمير دولة الكويت لأخيه خادم الحرمين الشريفين، مشيداً بما توصلت إليه هذه القمة من قرارات بناءة، من شأنها تعزيز العمل العربي المشترك، وخدمة القضايا العادلة للأمة العربية، والإسهام في تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة للدول العربية.
كما أعرب سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن سروره لحضور الحفل الختامي، والعروض العسكرية المصاحبة للتمرين المشترك (درع الخليج المشترك 1)، سائلاً المولى تعالى أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها المزيد من التقدم والنماء والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

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