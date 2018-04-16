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واتساب يوفر ميزة استعادة الملفات المحذوفة.. هذه هي الطريقة

واتساب يوفر ميزة استعادة الملفات المحذوفة.. هذه هي الطريقة
http://almnatiq.net/?p=567619
المناطق - الرياض
قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الاثنين، إن مستخدمي تطبيق “واتساب” على أندرويد بات بإمكانهم استرجاع ملفات الوسائط المتعددة التي حذفوها.

وذكر المصدر أن مستخدم واتساب على أندرويد بات بإمكانه استرجاع الفيديوهات والصور والتسجيلات الصوتية والملفات التي أرسلها وحذفها فيما بعد.

وقال موقع “وابيتا إنفو” إن الميزة تتوفر في التحديث الجديد، الذي تم طرحه في وقت سابق لمستخدمي أندرويد، فيما لم تعلن الشركة بعد موعد توفير الخاصية لمستخدمي آيفون.

وتعمل الميزة من خلال الرجوع إلى المحادثة والضغط على الملف الذي تود استرجاعه، ثم سيظهر لك خيار “إعادة تحميل”.

وفي نوفمبر الماضي، أطلق واتساب خاصية حذف الرسائل المرسلة قبل أن يشاهدها المستقبل، على أن لا تتجاوز مدة إرسالها 420 ثانية (7 دقائق). وقبل حوال شهر، غيّر التطبيق مدة حذف الرسالة إلى 4096 ثانية (أي 68 دقيقة: ساعة و 8 دقائق و 16 ثانية).

وعلى المستخدم الضغط مطولا على الرسالة لتظهر قائمة تضم خيارات منها خيار “الحذف عند الجميع”، ويمكن أيضا تحديد أكثر من رسالة وحذفها في نفس الوقت.

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