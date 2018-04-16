الخارجية: جاري الآن الربط مع “العمل” لتشغيل مساند في دول الاستقدام

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عدّ المستشار عبدالعزيز الرقابي مدير عام إدارة الأجانب بوزارة الخارجية أن من أهم إنجازات وزارة الخارجية في السنوات الأخيرة هي ميكنة التأشيرة التي تحولت من التعبئة اليدوية إلى الإلكترونية، لافتا إلى تطوير عمل القارئ الآلي “الباركود”، والتي يستطيع من خلالها الموظف بتدقيق المعلومات بشكل سريع، حيث تستطيع بعض السفارات عبر “الباركود” استخراج عدة آلاف من التأشيرات في اليوم الواحد أثناء موسم الحج والعمرة.

وأكد الرقابي خلال الجلسة الرابعة بملتقى الاستقدام والخدمات العمالية تحت عنوان “وزارة الخارجية والاستقدام – الشراكة والتنظيمات- دور الوزارة المساند لخدمة القطاع”، والتي أدارها مدير تحرير صحيفة الاقتصادية عبدالله البصيلي، أن من أهم الإنجازات الجديدة هي إلغاء لاصق التأشيرة على جوازات راغبي الحج والعمرة وهي خدمة قدمتها الوزارة حديثا، حيث بدأت في 10 سفارات، وطبقت في موسم الحج العمرة منذ سنتين ، ولا يمنع من تعميمها على كافة التأشيرات مستقبلا بعد دراستها .

ووفقا للرقابي، تعمل البصمة حاليا في 30 دولة وفُعلت في أكثر من سفارة، حيث بات بمقدرة السفارات التي تصدر من 4 آلاف تأشيرة فأقل، يكون التبصيم فيها داخليا في السفارة، والأكثر من ذلك يكون خارجيا في مكاتب معتمدة من السفارة.

وأوضح الرقابي أن وزارة الخارجية تعمل بالتنسيق مع وزارة العمل على دراسة وابداء المرئيات عن فتح أسواق جديدة للعمالة المنزلية، كما تعمل السفارات أيضا على رصد مخالفات المراكز الطبية بالخارج المخالفة ورفعها لجهة الاختصاص بالمملكة كما نعمل على تقديم المساعدة اللوجستية للوزارات الحكومية وقطاع الاستقدام في الداخل والخارج مثل السفارة السعودية في الفلبين التي قامت باجتماعات مع المسؤولين بالحكومة الفلبينية مما أثمرت عن زيادة تعامل مكاتب الاستقدام السعودية من 2 إلى 4 مكاتب وزيادة عقود العمل إلى 20 عقد، وقياسا على ذلك بقية الخدمات في باقي السفارات السعودية بالخارج .

وعلى الصعيد ذاته قال عبدالرحمن العكرش من إدارة الأنظمة والتعليمات بوزارة الخارجية: إن ملف الاستقدام شائك وبه الكثير من التحديات، مضيفاً “بدأنا بالتفويض الإلكتروني بدلا من الوكالة الشرعية التي قد تزوّر، والتي قد يتمكن من خلالها المزورين تمرير طلباتهم للحصول على التأشيرات ، بطرق غير مشروعة.

وأضاف: أنه جاري الآن الربط مع وزارة العمل على تشغيل خدمة مساند في دول الاستقدام.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة معين للموارد البشرية نايف القمي: أن أنماط الشراكة المستقبلية بين الوزارة والقطاع لها دور كبير في تنمية القطاع، وتقديم أرقى مستويات الخدمة من خلال خبرتها العريضة في مجال الاستقدام،لافتا إلى استقطاب الكوادر البشرية المؤهلة التي تلبي احتياجات سوق العمل في مختلف التخصصات الطبية والفنية والهندسية والمهنية والعمالة المنزلية والعمالة الخاصة.

وأضاف: تمتلك معين فريق عمل مدرب ومؤهل يدير خدماتها المتكاملة بمهنية عالية ، بالإضافة إلى تطبيق معايير الجودة العالمية في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية لعملائها لتحقيق تطلعاتهم من خلال تقديم خدماتها الرائدة لقطاع الاعمال وقطاع الأفراد.

من جهتها اعتبرت سهى العقيلي مشرفة خدمة العملاء بشركة إجارة العالمية للاستقدام، أن قطاع الاستقدام يشهد تطور كبير في المملكة، وتسعى “اجارة” لتقديم الدعم للعملاء والمنظمات وتسهيل عملية استقطاب وتوظيف الكفاءات، حيث تقوم بإصدار تأشيرات جديدة للعمالة الأجنبية ونقل كفالات العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية.