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ملك البحرين يشكر خادم الحرمين على جهوده المضنية لنجاح القمة العربية

ملك البحرين يشكر خادم الحرمين على جهوده المضنية لنجاح القمة العربية
http://almnatiq.net/?p=567626
المناطق - واس

أعرب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، عن شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، على ما حظي به من حفاوة استقبال، وكرم ضيافة، تجسد مدى قوة ورسوخ العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من ازدهار ورقي مستمرين على المستويات كافة.
جاء ذلك في برقية بعثها ملك البحرين، لأخيه خادم الحرمين الشريفين، بعد حضوره أعمال القمة التاسعة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والعروض العسكرية للتمرين المشترك ” درع الخليج المشترك 1 “.
وقال الملك حمد بن عيسى: نتقدم إلى جلالتكم بخالص الشكر لما طرحتموه من رؤى وآراء بناءة وما بذلتموه من جهود مضنية أثمرت ولله الحمد عن هذا النجاح الكبير لقمتنا والخروج بقرارات تلامس تطلعات شعوبنا العربية الشقيقة وتعزز أواصر التعاون والأخوة وتدعم العمل العربي المشترك كركيزة أساسية للتغلب على المخاطر التي تواجه أمتنا ومواصلة مكتسبات دولنا وشعوبنا في التنمية والتقدم “.
وسأل ملك مملكة البحرين، المولى عز وجل أن ينعم على المملكة العربية السعودية بالمزيد من الرخاء والاستقرار والأمن والأمان، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويديم عليه الصحة والسعادة، وأن يوفق الجميع لما فيه خير وعزة دولنا وشعوبنا.

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