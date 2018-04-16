عمل الرياض يضبط “8”وافدين أحدهم استغل سيارة “فان” لبيع الجولات

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نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مساء البارحة بالتعاون مع قوة الضبط الميداني حملة تفتيشية مشتركة على أحد مجمعات الإتصالات الكبرى بحي المرسلات، للتأكد من تطبيق أصحاب المحلات لقرار توطين قطاع الإتصالات وقصر العمل في بيع وصيانة الجوالات على السعوديين، اسفرت عن تحرير «6» مخالفات للمادة 36 وتوجيه «11» إنذار للمنشآت، وضبط «8» وافدين مخالفين لنظام الإقامة والعمل، تم تسليمهم للجهات المختصة تمهيداً لإنهاء اجراءات ترحيلهم.

وجاء في تفاصيل الحملة اكتشاف المفتشين الميدانيين لمحاولة عدد من الوافدين التحايل على أنظمة الوزارة من خلال بيع وصيانة الجوالات لبعض عملاء السوق في الشوارع الجانبية والأرصفة ، نتيجة لتطبيق النظام على المحلات وتوطينها بشكل كامل حسب الأنظمة والتشريعات الوزارية مما جعلهم يلجأون للتحايل بهذه الطريقة ، أوضح ذلك مساعد مدير عام فرع الوزارة لقطاع العمل أحمد المطوع، الذي أكد أن فرع الوزارة يقوم بالتنسيق مع الجهات الأمنية للقضاء على هذه الظاهرة بحكم الإختصاص وضبط المخالفين والمتحايلين على الأنظمة حيث توزعت الفرق التفتيشية لرصدهم ومتابعة تحركاتهم قبل واثناء الحملة حتى قبضت قوة الضبط الميداني عليهم في حديقة داخل إحدى الحارات المجاورة.

كما بيّن المطوع أن المفتشين قد كشفوا مخبأً سرياً في أحد الأماكن لصيانة الجوالات من قبل العمالة الوافدة، بالإضافة إلى ضبط وافد يبيع الجوالات وإكسسواراتها على سيارة من نوع فان متوقفة في شارع خلفي بقرب المجمع بعد رصده من قبل المفتشين وضبطه مع الجهات الأمنية ، وقد جرى التعامل مع هذه المخالفات وتطبيق لائحة العقوبات بشأنهم ، ودعى المطوع المواطنين والمواطنات لعدم التعامل مع الوافدين المخالفين والإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها عن طريق تطبيق «معاً للرصد» عبر الأجهزة الذكية، أو من خلال الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد رقم «19911» مبيناً أن المفتشين سوف يتعاملون مع جميع البلاغات فورياً حرصاً منهم على تطبيق النظام وضبط وتحسين بيئة العمل وتهيئة المزيد من الفرص أمام السعوديين.

من جهة أخرى نفذ المفتشون بمكتب عمل الرياض عدداً من الحملات التي استهدفت مختلف الأنشطة التجارية الأخرى شملت محلات المستلزمات النسائية والمدارس الأهلية ومنافذ تأجير السيارات والقطاع الصحي، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بقرارات الوزارة التشريعية، وأسفرت الحملات التي شملت في مجملها «260» زيارة تقتيشية، عن ضبط «29» مخالفة وإنذار «11» منشأة لمخالفتهم الأنظمة واللوائح.