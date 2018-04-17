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سلطات أمريكية تلجأ لأجهزة لاختراق “آيفون”

سلطات أمريكية تلجأ لأجهزة لاختراق “آيفون”
http://almnatiq.net/?p=567634
المناطق - وكالات
كشف تقرير لموقع مختص بأخبار التكنولوجيا، أن العديد من أقسام الشرطة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى وزارة الخارجية، بدأت في استخدام جهاز جديد يمكنها من اختراق أجهزة آيفون، لمساعدتها في التحقيقات.

وقال موقع “موذربورد” إن أقسام الشرطة في ميريلاند وإنديانا وميامي، إلى جانب وزارة الخارجية، اشترت أجهزة تعرف بـ”غراي كيز”، التي تمكنها من اختراق آيفون، فيما أبدى قسم مكافحة المخدرات وأقسام شرطة أخرى، رغبتها في اقتناء الجهاز، ورفض الـ”إف بي آي” التعليق على الموضوع.

ويعمل جهاز “غراي كيز” على أجهزة آيفون بما في ذلك الأحدث، آيفون 8 وآيفون إكس.

وتستطيع النسخة التي تبلغ فيمتها 15 ألف دولار من “غراي كيز”، اختراق 300 جهاز آيفون، بشرط وجود اتصال بالإنترنت، فيما يمكن اختراق عدد غير محدود من أجهزة آيفون من خلال نسخة الجهاز التي تصل قيمتها إلى 30 ألف دولار.

وتعد مسألة اختراق هواتف المشتبه بهم حساسة، وتسببت في مشكلات قضائية بين الإف بي آي وشركة أبل، التي ترفض مساعدة السلطات في اختراق أجهزة مستخدميها، بحجة حماية خصوصيتهم.

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