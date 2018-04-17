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للنساء .. وظائف شاغرة في البنك الأهلي

للنساء .. وظائف شاغرة في البنك الأهلي
http://almnatiq.net/?p=567639
المناطق - الرياض

أعلن البنك الأهلي التجاري عن توفر وظائف شاغرة للنساء بمسمى (موظفة خدمة عملاء في فروع السيدات) بمنطقة جازان (الداير) لتنفيذ جميع العمليات المصرفية للعملاء بدقة وسرعة مع الالتزام بقواعد البنك ومفاهيم خدمة العملاء.

وأشار البنك إلى أن المهام والوصف الوظيفي، يتضمن:

– تسويق بيع منتجات البنك الاستراتيجية مع الالتزام بمفاهيم خدمة ورضا العملاء.
– المحافظة على المستوى الاحترافي والإيجابي في التعامل مع العملاء.
– تنفيذ العمليات وفق المعايير والجودة المطلوبة.
– تحديد ومعرفة احتياجات العملاء وحل مشاكلهم بما يتناسب مع توقعاتهم.
– إرشاد وتوجيه العملاء إلى القنوات الالكترونية البديلة.
– المحافظة والالتزام بسرية معلومات العملاء وسجلاتهم.
– المبادرة بتقديم الأفكار والحلول التي تساهم في زيادة نسبة الرضا لدى العملاء.
– الالتزام بتطبيق سياسات وإجراءات ولوائح البنك ولوائح مؤسسة النقد العربي السعودي.

واشترط البنك على المتقدمة:

– أن تكون  سعودية الجنسية.
– أن تكون من سكان جازان – الداير (لن يتم قبول طلبات من خارج المدينة).
– أن تكون حديثة التخرج (لم يسبق لها العمل أو مسجلة في التأمينات الاجتماعية بحد أقصى سنة واحدة).
– حاصلة على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس بأحد التخصصات: (إدارة أعمال، محاسبة، تسويق، تمويل واستثمار، أعمال بنكية، تأمين، مبيعات، لغة إنجليزية، حاسب آلي).
– أن لا يقل المعدل في الشهادة عن (جيد) كحد أدنى.
– أن لا يزيد العمر عن (26) سنة كحد أقصى.
– أن تمتلك مهارات اتصال فعالة والعمل ضمن فريق.
– الإلمام بإستخدام الحاسب الآلي.

وأشار إلى أن التقديم يبدأ اعتباراً من اليوم الأحد 1439/7/29هـ (الموافق 2018/4/15م) من خلال الرابط.

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