الصين تستعرض قدراتها النووية.. قدرات خارقة لصاروخها الجديد

المناطق - وكالات

استعرضت الصين، أحدث صواريخها النووية العابرة للقارات، في فيديو نشره التلفزيون الحكومي، وسط تقارير إعلامية محلية تتحدث عن قدرات خارقة للصاروخ الجديد.

وبث “سي.سي.تي.في” شريط فيديو تظهر فيه الصواريخ النووية وهي محملة على ظهر شاحنات عملاقة، أثناء عرض عسكري.

كما بث التلفزيون لقطات أخرى للشاحنات وهي تنقل الصواريخ في مناطق جبلية، قبل أن يتم إطلاقها في عرض تجريبي يؤكد القدرات العسكرية للصين.

ولم يوضح التلفزيون الصيني تفاصيل أو نوعية الصواريخ الجديدة، لكن “الدايلي ميل” نقلت عن تقارير إعلامية محلية ترجيحها أنها من طراز DF-26 المتوسطة والبعيدة المدى، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وأشارت التلفزيون الرسمي إلى أن هذه الصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، ومهاجمة أهداف في البر والبحر.

وتقول تقارير إن هذه الصواريخ قادرة على ضرب قاعدة غوام الأميركية في المحيط الهادي، أي على بعد 3200 كيلومتر من الشواطئ الصينية، وبوسعها تدمير حاملات طائرات وقواعد تحت الأرض.

وذكر التلفزيون الصيني الحكومي أن مهندسين صينيين طوروا هذه الصواريخ، مشيرا إلى أنها دخلت الخدمة وسلمت للقوة الصاروخية في الجيش.

وكان أول ظهور لهذه الصواريخ، في نسختها السابقة، عام 2015، خلال عرض عسكري في العاصمة الصينية بكين بمناسبة الذكرى السبعين لنهاية الحرب العالمية الثانية.