تركي آل الشيخ: كرة القدم السعودية ستكون بنكهة مختلفة

المناطق - الرياض

وعد تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بظهور كرة القدم السعودية بشكل مختلف الأعوام القادمة، بعدما تم وضع الأساسات لذلك.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: كرة القدم معشوقة الجماهير، ستكون بطعم ونكهة مختلفة العام والأعوام القادمة بإذن الله. وضعنا الأساسات رغم التحدي والألم وصبرنا على كثير من الضربات تحت الحزام، ومؤامرات تراوحت بين مقترحات صغار وإشراف بعض من حسبناهم من الكبار، الآن: ننتظر قطف النتائج بإذن الله تعالى.

واختتم الدوري السعودي للمحترفين يوم الخميس الماضي بتتويج الهلال باللقب، فيما بقيت جولة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة لتحديد المتأهل مباشرة إلى دوري المحترفين مع الوحدة، والمركزين الثالث والرابع لمواجهة الرائد وأحد في ملحق الصعود إلى دوري المحترفين.