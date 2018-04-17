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بهذه الحلول الثلاثة .. اقض على مشكلة تساقط الشعر

بهذه الحلول الثلاثة .. اقض على مشكلة تساقط الشعر
http://almnatiq.net/?p=567665
المناطق - وكالات

تشكّل فترة الانتقال بين فصل وآخر مرحلة حسّاسة يزيد فيها تساقط الشعر. ويؤدي التعب والاسترس عادةً إلى تفاقم هذه المشكلة، ولذلك يُنصح في هذه الفترة الدقيقة بالاستعانة ببعض الحلول الطبيعيّة التي تساهم في الحدّ من تساقط الشعر وتعزّز نموّه، تعرّفوا على 3 منها فيما يلي:

– الفيتامينات والمعادن المغذية للشعر:
من الممكن أن ينتج تساقط الشعر عن نقص في الفيتامينات والمعادن. وفي هذه الحالة من الضروري اللجوء إلى النظام الغذائي الذي يلعب دوراً أساسياً في التعويض عن النقص في هذا المجال. أما العناصر الغذائية المفيدة للشعر فأبرزها:
• المغنيزيوم: ونجده بشكل أساسي في الجوز، والبقوليات، والحبوب الكاملة، والشوكولا.
• الزنك: ونجده في لحم العجل، والمحار، والعدس، وصفار البيض، والخبز الكامل.
• الفيتامينB: نجده في خميرة البيرة، والحبوب، والفاكهة والخضار الطازجة والمجفّفة، والجوز، والحليب ومشتقاته. أما إذا كنتم لا تتناولون الأطعمة ذات المصادر الحيوانية، فمن الضروري تناول الفيتامين B على شكل مكملات غذائية.

– الزيوت لتهدئة وترطيب فروة الرأس:
من الضروري الاهتمام بتغذية وترطيب الشعر، أما أفضل حلفاء لنا في هذا المجال فهي الزيوت النباتية والزيوت الأساسية. عند المعاناة من تساقط شديد في الشعر، ينصح الخبراء بالإستعانة بتدليك فروة الرأس بزيت شجر الأرز كما يمكن أيضاً إضافة بضع قطرات من زيت اللافندر، أو إكليل الجبل، أو الإيلانغ إيلانغ إلى الشامبو مما يساعد على العناية بفروة الرأس، الحدّ من التساقط وتعزيز نمو الشعر. ويتمتع زيت الخروع بفعالية كبيرة في مجال تعزيز نمو الشعر في حال إضافة القليل منه إلى الشامبو أو استعماله على شكل حمّام زيت بحيث يترك على الشعر لحوالى 30 دقيقة قبل غسله.

– الأقنعة المنزلية ذات المفعول المرمم:
يمكن للأقنعة الطبيعية التي يتم تحضيرها في المنزل أن تتمتع بفعالية كبيرة في مجال ترطيب الشعر وترميمه. جرّبوا هذا القناع السهل والسريع التطبيق الذي يتم تحضيره من خلال خلط نصف حبة من الموز المهروس، حبة من الأفوكادو المهروسة، والقليل من زيت زروع القمح للحصول على قوام رخو يسهل تطبيقه على الشعر الرطب لمدة ساعة قبل غسل الشعر بالشامبو.

يمكنكم أيضاً الاستعانة بفوائد الجل المستخرج من نباة الصبار، أو بزبدة الكاكاو، أو زيت الأرغان لتحضير خلطات مغذّية ومرمّمة للشعر. ولا تنسوا إضافة القليل من خلّ التفاح إلى ماء تفويح الشعر بعد الشامبو للحصول على شعر حيويّ لامع، بحسب “العربية”.

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