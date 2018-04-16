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نادي شغفي في ابتدائية علماء الغد النموذجية بتبوك

نادي شغفي في ابتدائية علماء الغد النموذجية بتبوك
http://almnatiq.net/?p=567668
المناطق - تبوك - منى الريس:

دشنت ابتدائية علماء الغد النموذجية نادي “شغفي” والهادف إلى المساهمة في إعداد جيل موهوب قادر على خدمة الوطن وذلك بحضور المشرفة التربوية نجلاء المؤذن ومديرة عام المدارس زكية عواجي وأمهات الطالبات.

إذ تجول الحضور في المعرض المصاحب وأقسام النادي وأركانه والذي اشتمل على ركن الأدب والفنون وفضاء الإبداع والمكتبة وبيننا شغوفة وشاركني شغفي والذي يتيح للأمهات المشاركة في تفعيل أنشطة النادي المتنوعة.

عقب ذلك بدأ الحفل الخطابي بالسلام الملكي ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقت قائدة المرحلة الابتدائية إيمان العبيدان كلمة رحبت فيها بالحاضرات مؤكدة أن الهدف من تأسيس النادي هو دعم الطالبات الموهوبات واستثمار قدراتهن وزيادة الوعي بالموهبة والإبداع والابتكار، وختمت العبيدان كلمتها بتقديم الشكر لمؤسسة النادي ومسؤولة الموهوبات تهاني الجهني ولجميع المشاركات.

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