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أمير الجوف يفتتح النسخة الثانية من ملتقى المهنة

أمير الجوف يفتتح النسخة الثانية من ملتقى المهنة
http://almnatiq.net/?p=567669
المناطق - الجوف

يرعى أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز حفل افتتاح النسخة الثانية من ملتقى المهنة، الذي ينطلق صباح غدٍ الثلاثاء ويستمر حتى اليوم التالي الأربعاء بالصالة الرياضية في المدينة الجامعية بجامعة الجوف.

ومن المقرر أن تتاح الزيارة للطلاب من التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، فيما يمكن للعائلات زيارة الملتقى من الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساءً، حيث تشارك أكثر من 60 شركة ومؤسسة، بمصاحبة حزمة من الفعاليات التدريبية المصاحبة، كالدورات والمحاضرات التي توضح للطلبة جوانب عدة من طبيعة العمل في القطاع الخاص، وماهية الفرص المستقبلية، وغيرها من الفعاليات التي تسهم في تطوير مهارات الطلبة في كيفية كتابة السيرة الذاتية، وفنون المقابلة الشخصية.

وأوضح المشرف العام على اللجنة المنظمة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية د. عيد الحيسوني أن هذا الملتقى يأتي في إطار حرص الجامعة على توفير ما يمكن من فرص وإمكانات تدعم تطلعات الطلبة وتلبي رغباتهم في هذا المسار، حيث زفَّت الجامعة هذا العام مئات الخريجين والخريجات إلى سوق العمل، وتسهم من خلال هذا الملتقى في الربط بينهم وبين قطاعات الأعمال المختلفة في المملكة.

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