إنتاج فسائل النخيل بمهرجان تمور الجوف عبر تكاثر الأنسجة

المناطق - الجوف :

حرصت إدارة مهرجان تمور الجوف الخامس , والذي تنظمه بلدية دومة الجندل في مدينة التمور, وكان أنطلق يوم الاثنين الماضي , ويستمر حتى الرابع من شعبان تحت شعار “حلوة وطن” , على جذب العديد من الشركات المتخصصة في صناعة التمور وإنتاج فسائل النخيل حيث أضحت تجربة تكاثر الفسائل عبر الأنسجة متخصصة لدى بعض الشركات ومنها ساباد وهي علامة فارقة في خيمة النخيل بالمهرجان والتي يقصدها مزارعي النخيل من كل أنحاء المنطقة وتأسست شركة ساباد لتكاثر النخيل بالأنسجة في عام 1993م.

ويذكر المسوق محمود المصري أن معامل شركة ساباد هي رائدة في زراعة نخيل الأنسجة في السعودية والمنطقة العربية منذ أكثر من 20 سنه .. فتضم مختبرات متخصصة في البحث والتطوير والإكثار من أشجار النخيل من خلال التكاثر بالأنسجة ،المعرفة الواسعة والخبرة التي إكتسبناها على مر السنيين تمكننا من تزويد المزارع بفسائل نخيل نسيجي ذو جودة عالية .

وتركز ساباد في الإنتاج التجاري من النخيل على إنتاج أفخر وأجود أصناف التمور ، حيث قام فريق الشركة من خبراء المعمل ومهندسين بتطوير طريقة الإنتاج الخاصة بنا، من حيث بروتوكولات المختبر والحضانة، التي تمكننا من إنتاج نخيل عالي الجودة خالي من الآفات والأمراض.

وتلبي الشركة حاجة السوق المحلى أولاً ثم السوق العربي ثانياً ثم باقي أسواق العالم من الأصناف الممتازة للنخيل المحافظة على أصناف النخيل المتميزة وإكثارها بواسطة الأنسجة تقوم شركة ساباد بعمل اختبار البصمة الوراثية في واحد من اكبر معامل العالم بهولندا وذلك للتأكد من الأصناف المنتجة .

ويوجد العديد من الأصناف منها حمراء رشود، البرحي ، الصقعي، المجدول ، الهلالي، الرشوديه، دقلة نور ، روثانه ، نبوت سيف ، العجوه، السكري ، العنبره .