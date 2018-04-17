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الخريصي يفتتح مهرجان ربيع حقل “للتسوق والترفيه “

الخريصي يفتتح مهرجان ربيع حقل “للتسوق والترفيه “
http://almnatiq.net/?p=567671
تبوك - علي العميري

افتتح محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي مساء أمس الاثنين مهرجان ربيع حقل ” للتسوق والترفيه ” والذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بالمحافظة بحضوروعدد من المسؤولين وأعيان المحافظة.
وتجول الخريصي في المهرجان واطلع على محتوياته.
وقدم أمين لجنة التنمية السياحية بمحافظة حقل عمر ابو العز شكره لمحافظ حقل والجهات المشاركة والداعمة للمهرجان ، حيث يشمل المهرجان موقع للاسر المنتجه ، والعاب متنوعه كهربائيه وهوائيه ومائيه والكترونيه ومطاعم وكافيهات وديوانيه ، ومسرح الطفل ، وسينما 3D.

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