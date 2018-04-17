“مكافحة المخدرات” تعلن فتح القبول في الوظائف العسكرية

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن فتح باب القبول في الوظائف العسكرية المتوفرة لديها بالرتب التالية: (جندي، جندي أول، عريف).
وجاءت الوظائف على النحو التالي:
1- رتبة جندي
المتطلبات:
– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل خلال العام 1434-1435هـ وما بعدها.
– أن لا يقل المعدل التراكمي عن 75%.
2- رتبة جندي أول
المتطلبات:
– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل خلال العام 1434-1435هـ وما بعدها.
– أن لا يقل المعدل التراكمي عن 75%.
– حاصل على دورة تدريبية معتمدة (لمدة سنة فأكثر) بعد الثانوية في التخصصات أدناه.
– (تصنيع غذائي، سلامة أغذية، الأغذية وفروعها، محاسبة، مالية، برمجيات، قوى كهربائية، تبريد وتكييف، تصميم جرافيك، كهرباء سيارات، ميكانيكا سيارات).
3- رتبة عريف
المتطلبات:
– شهادة دبلوم معتمدة لمدة سنتين فأكثر بعد الثانوية تخصص (تصنيع غذائي، سلامة أغذية، الأغذية وفروعها).
– أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل خلال العام 1434-1435هـ وما بعدها.
الشروط:
– أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من ولد أو نشأ مع والده في وظيفة حكومية خارج المملكة.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
– ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.
– ألا يكون مفصولاً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.
– ألا يكون موظفاً بأي جهة حكومية أو سبق له العمل بالخدمة العسكرية.
– أن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب للرتبة التي تقدم عليها وبحسب الشروط وستمنح له بعد اجتياز الدورة التأهيلية كما هو موضح لكل رتبة.
– أن لا يقل عمر المتقدم عن 17عاماً ولا يزيد على 30 عاما، وذلك حسب بطاقة الهوية الوطنية .
– إجتياز المتقدم للفحص الطبي وأن لا يكون مصابا بالصرع أو الأمراض النفسية.
– إجتياز المتقدم كافة اختبارات القبول والمقابلة الشخصية بكافة مراحلها وفقا للشروط والمعايير المحددة لدى لجنة القبول والتسجيل.
– أن لا يقل طول المتقدم عن 168 سم.
– لوظائف (جندي و جندي أول) يجب ان يكون المتقدم مؤدي إختبار القدرات العامة (قياس).
– أن تكون جميع الشهادات العلمية المقدمة معترفاً بها من الجهات الرسمية (وزارة التعليم، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ..الخ).
– الإلتزام بمعادلة جميع الشهادات الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم.
– تصديق جميع صور الشهادات التي تقدم للجنة القبول والتسجيل من قبل الجهات التي أصدرت هذه الشهادات أو من وزارة التعليم ولن يتم قبول الصور الغير مصدقة.
– لا يحق لأي متقدم المطالبة بالتعيين على رتبة أعلى من الرتبة التي سيتعين عليها لحصوله على مؤهل أعلى من متطلبات الرتبة التي تقدم عليها أو تم تعيينه عليها.
– أن يعمل بعد تخرجه في أي مكان تتطلبه مصلحة العمل داخل أو خارج المملكة ولا يحق له أو لولي أمره المطالبة بعدم التعيين في مكان أو تخصص معين أو النقل منه.
– أن يتبع في حال رغبته النقل لمنطقة أخرى خلال خدمته الطرق النظامية دون تخطي لمرجعه الأساسي.
وأشارت إلى أن التقديم إلكترونياً عبر رابط التوظيف بموقع وزارة الداخلية من الأحد القادم 1439/8/6هـ الساعة (10 صباحاً) حتى يوم الخميس الموافق 1439/8/10هـ الساعة (10 صباحاً).
التعليقات (٠) اضف تعليق