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إجراءات صارمة لمنع غياب الطلاب في آخر أسبوع دراسي

إجراءات صارمة لمنع غياب الطلاب في آخر أسبوع دراسي
http://almnatiq.net/?p=567704
المناطق - متابعات

أصدرت وزارة التعليم تعميما طلبت خلاله من إداراتها اعتماد عدد من الإجراءات للأسبوع الـ15 في جميع المراحل الدراسية،لتفادي غياب الطلاب.
وحسب ” عكاظ” تضمنت الإجراءات ” استمرار الدوام المدرسي وفق التوقيت الزمني المعتاد طوال العام، سواء في الدخول أو الخروج، واستمرار المعلمين في تنفيذ الدروس بشكل فاعل، ومتابعته بواسطة المشرفين التربويين، والتأكيد على الطلاب وأولياء الأمور باستمرار الحضور في كل أيام الدراسة، واستمرار توثيق بيانات الحضور والغياب في برنامج نور.
كما تضمنت تنفيذ اختبارات شفهية وتحريرية وعملية في كل المقررات خلال الأيام الأخيرة من الأسبوع الخامس عشر؛ لمعالجة ضعف الطلاب في المواد، وتضمين الجدول المدرسي المعتاد ساعة على الأقل لممارسة النشاط الحر تحت إشراف المعلمين؛ لزيادة أثر التعلم وربط الأنشطة بالمواد الدراسية.

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