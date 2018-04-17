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مختصون : السوق السعودية تسجل المزيد من التراجع في إيجارات الشقق والمحلات

مختصون : السوق السعودية تسجل المزيد من التراجع في إيجارات الشقق والمحلات
http://almnatiq.net/?p=567707
المناطق - متابعات

توقَّع مختصون أن تسجل السوق السعودية المزيد من التراجعات في أسعار الإيجارات بعد شهر رمضان المبارك، سواء على مستوى الشقق أو المحال التجارية.
وحسب ” سبق” أرجع “المختصون” سبب التراجع إلى مغادرة الكثير من الوافدين ممن ينتظرون انتهاء العام الدراسي بعد قرار فرض الرسوم.
وقال عدد من أصحاب مكاتب العقارات أن الأسعار انخفضت تقريبًا بنحو 10 % إلى 15 %، وأن التصريف أصبح أمرًا في غاية الصعوبة،مشيرين إلى أن ذلك دفع بعض مُلاك العقار إلى أن يقدمون عروض ترويجية، منها منح فترة مجانية للمستأجرين.
وأكد الاقتصادي أحمد الشهري إن السوق مرشحة لتسجيل المزيد من الانخفاضات على مستوى التأجير والبيع نتيجة لقرارات رسوم العمالة التي أدت إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية الشاغرة في جميع المدن .
وأفادت إحصائيات أن عدد العمالة الأجنبية التي ستغادر السعودية مع بدء تطبيق رسوم المرافقين بنحو 670 ألفًا حتى عام 2020، وأن معدل مغادرة العمالة الأجنبية سيكون في حدود 165 ألف عامل سنويًّا.

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